Sony A7S III: video ve 4K při 120 fps, fázový AF a hledáček s maxi rozlišením

​Společnost Sony představila novou generaci fullframe zrcadlovek orientovaných na natáčení videa. Od vydání modelu A7S II uběhlo dlouhých pět let, novinka Sony A7S III tedy logicky přináší řadu zásadních inovací.

Fotoaparát je vybaven novým procesorem i snímačem, fázovým ostřením poslední generace, (konečně) dotykovým displejem, duálním slotem na paměťové karty. A jak u Sony bývá zvykem, těšit se můžeme i na nějaké to světové prvenství – tentokrát ho získává elektronický hledáček s obřím rozlišením i vynikajícím zvětšením.

Sony A7S III přináší samozřejmě i vylepšení v oblasti videa. Již před dvěma lety se spekulovalo o zakomponování videa v rozlišení 8 K, tyto domněnky se však nenaplnily a Sony se soustředilo na maximalizování kvality 4K záznamu, který je nyní dostupný s vyšší snímkovou frekvencí a 10bitovou hloubkou, přičemž fotoaparát jej vydrží natáčet minimálně hodinu.

Snímač Sony A7S III má stejné rozlišení, efektivních 12,1 Mpx, jako u předchozího modelu, jedná se však o jiný typ CMOS čipu, a to se zadním podsvícením (BSI). Díky nové konstrukci i setrvalému nízkému rozlišení by měl snímač produkovat méně šumu a nabídnout vyšší dynamický rozsah (až 15 EV), minimalizován by měl být i efekt rolling shutter. Jeho nativní citlivost lze nastavit v rozmezí ISO 80 až ISO 102 400. Snímač je mechanicky stabilizovaný s účinností až 5,5 EV.

O zpracování dat se stará nový procesor BIONZ XR, který má dle slov výrobce 8násobně vyšší výkon. Fotoaparát je tak schopen natáčet 4K video při vysokých snímkových frekvencích. Rychlost sériového snímání odpovídá 10 sn./s, což není bůhvíjak vysoká hodnota, nicméně do vyrovnávací paměti se (i díky nízkému rozlišení) vejde až 1000 snímků ve formátu 14bitový RAW. Fotky lze ukládat také do souborů JPEG a HEIF.

Kontrastní ostření nahradil fázový autofokus: na snímači se nachází 759 ostřicích bodů pokrývajících 93 % plochy čipu. Citlivost automatického ostření je -6 EV čili téměř tma. K dispozici jsou samozřejmě všechny nejnovější funkce, jako je sledování tváře/oka v reálném čase, a to i v režimu videa.

Video… dostalo řadu vylepšení, díky nimž se řada „A7S“ znovu stává schopnou konkurence pro ostatní značky (v kategorii plnoformátů zejména pro Panasonic S1H). Vzhledem k rozlišení snímače je u Sony A7S III limitem video v UHD 4K rozlišení. To však novinka zvládne natáčet se snímkovou frekvencí až 120 sn./s, přičemž podporován je interní 10bitový záznam s kódováním 4:2:2 a datovým tokem až 280 Mb/s. Vedle kodeku H.264 je k dispozici i novější a úspornější H.265. Nechybí ani podpora gamma křivek S-Log3, profilu HLG, a přes HDMI dokonce 4K/60p záznamu v 16bitových RAWech.

Sony se soustředilo také na problém přehřívání při delším natáčení videa. Díky novému systému chlazení zvládne přístroj natáčet více než hodinu 10bitového 4:2:2 videa ve 4K při 60 sn./s. V nabídce je řada portů pro připojení externích zařízení: HDMI-A, 2 vstupy pro sluchátka a mikrofon a konektor pro USB-C, přes který lze fotoaparát nabíjet, a to i při jeho současném používání. Samozřejmě nechybí WiFi a Bluetooth.

Sony A7S III si připisuje světové prvenství v rozlišení elektronického hledáčku. EVF sestává z neuvěřitelných 9 440 000 bodů (2048 × 1536 px) a vynikající je i jeho 0,91× zvětšení. Naopak jako chudý příbuzný působí zadní displej, který je sice konečně dotykový (včetně plnohodnotného ovládání přístroje) a poprvé u Sony nejen výklopný, ale i otočný, ovšem jeho rozlišení 1 440 000 bodů značně pokulhává za konkurencí. U speciálu pro natáčení videa, kde je obrazovka hlavním nástrojem pro komponování obrazu, je to poněkud zvláštní krok.

Naopak chvályhodné je zakomponování duálního slotu pro paměťové karty – oba podporují jak tradiční karty SDXC (včetně UHS-II), tak karty CFexpress Type A. Přístroj je napájen z akumulátoru NP-FZ100 s avizovanou výdrží 510 (přes EVF), resp. 600 (přes LCD) snímků. Sony A7S III váží 699 gramů (s baterií a kartou) a jeho rozměry jsou 128,9 × 96,9 × 80,8 mm. Fotoaparát se začne prodávat 24. září za 3498 USD.