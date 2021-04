Sony A7C – nejmenší z velkých bezzrcadlovek (test)

Abychom však nebyli nespravedliví, je obdivuhodné, že se Sony do tak malé konstrukce podařilo vměstnat akumulátor NP-FZ100 s tak obrovskou, ve své třídě nejlepší, výdrží (až 740 snímků na jedno nabití).

Malý hledáček však do určité míry vyvažuje univerzální – výklopný a plně polohovatelný – dotykový displej. Rozlišením 921 600 bodů a implementací dotykových funkcí sice v žádném případě nepatří mezi špičku, svou výklopnou konstrukcí však nabídne větší pohodlí při komponování záběru, zejména při natáčení videa.

Na těle Sony A7C tedy najdeme minimum výstupků. Větší snímač s mechanickou stabilizací se musel vměstnat do malého těla, což si logicky vyžádalo několik hardwarových ústupků. Tím prvním je malý hledáček zapuštěný do levého rohu zadní stěny, který má sice solidní rozlišení 2 360 000 bodů, ovšem jeho 0,59× zvětšení daleko zaostává nejen za konkurenčními full-frame přístroji, ale dokonce i za APS-C řadou od Sony, navíc ve velké míře trpí na efekt moiré (fialové pruhy). Druhým ústupkem je pak absence vyskakovacího blesku, jenž ovšem chybí i u všech stabilizovaných modelů APS-C bezzrcadlovek Sony.

Jak již bylo řečeno, devizou fotoaparátu Sony A7C, jsou jeho kompaktní rozměry – odtud koneckonců pochází písmeno „C“ (neboli compact) v názvu přístroje. Designem, i fyzickými parametry, A7C kopíruje firemní linii bezzrcadlovek s APS-C snímačem. Rozměry 124 × 71,1 × 59,7 mm a váha 509 gramů jsou plus minus pár milimetrů a gramů totožné s vlajkovou lodí APS-C fotoaparátů Sony A6600.

Ovládání a menu

Kdo má zkušenost se „soňáckými“ APS-C bezzrcadlovkami, snadno se zorientuje též v systému ovládání kompaktního full-framu... a logicky k němu bude mít i stejné připomínky.

Ovladače sloužící k nastavení základních expozičních parametrů (času a clony) se oba nacházejí na zadní stěně fotoaparátu, ač by se jistě našlo místo na předním gripu, jak je to běžné u konkurence. První je zapuštěný do horní hrany přístroje a tradiční směrový a současně otočný volič pak umístěn na zadní stěně vedle displeje.

Oba je nutné ovládat palcem, což je prostě nešikovné a zdlouhavé a skoro to působí, jako by si tu vývojáři už od roku 2014 nechávali prostor pro vylepšení. Palcem se ovládá též kolečko pro korekci expozice a s výjimkou videospouště i všechny další tlačítka, včetně těch programovatelných – na rozdíl od A6600, kde je na horní hraně, v dosahu ukazováčku hned dvojice uživatelsky přizpůsobitelných tlačítek.

Naopak nelze než pochválit velmi dobrou implementaci automatického nastavení citlivosti (Auto ISO). Nastavit si můžete dolní i horní hranici ISO, maximální nejdelší čas závěrky, a dokonce si můžete určit poměr času k použité ohniskové vzdálenosti – ve standardním nastavení 1/ohnisko. Vzhledem k výkonné stabilizaci na snímači, s účinností až 5 EV, si můžete dovolit ještě delší časy.

Za tradiční slabinu APS-C řady bývá považován systém menu, který bohužel podědila i A7C, ačkoli nejnovější full-frame modely již disponují novější, přehlednější variantou. K jednotlivým položkám se obvykle musíte složitě prolistovat.

Naštěstí je tu alespoň možnost uložit si nejčastěji používané funkce do sekce Oblíbené, nebo je rovnou vypíchnout do rychlého menu, kam se dostanete na jedno namáčknutí tlačítka (Fn) na zadní stěně fotoaparátu. Stěžejní funkce můžete přiřadit některému z externích tlačítek, která jsou z velké části programovatelná.