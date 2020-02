Smithsonian Institution vydala on-line galerii s 2,8 miliony snímků

Masivní sbírka Smithsonian Institution zahrnuje fotografie a jiná data z 19 muzeí této instituce, spolu s jejími devíti výzkumnými středisky, knihovnami, ostatními archivy a dokonce i Národní ZOO. Nejlepší na tom je, že všechny fotografie jsou ke stažení a použití zcela zdarma, a to ve vysokém rozlišení.

Cílem platformy Open Access není jen to, aby si diváci mohli prohlížet její obsah. Mohou jej použít a také upravit, jak se jim zlíbí. Aktuálních 2,8 milionů snímků je přitom jen začátek digitalizace celého archivu, který čítá přes 155 milionů položek. Do konce letošního roku má instituce za cíl dosáhnout na metu tří milionů digitalizovaných záznamů dostupných pro širokou veřejnost. Vše v licenci Creative Commons Zero (CC0).

Přítomny jsou nejen jedny z nejstarších fotografii na světě, ale i snímky klasických obrazů a různých historických artefaktů a to ve 2D a 3D. Celou galerii najdete na stránkách si.edu a jistě najde uplatnění pro všechny studenty, učitele, ale i různé vědce či obyčejné bloggery, kteří mohou tyto snímky sdílet ve svých článcích.