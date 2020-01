Skrytá pravda o fotkách na Instagramu – nepropadejte panice, pokud vaše fotky nevypadají jako ty ostatních

Bez ohledu na to, jaké máte sebevědomí, často si určitě pokládáte otázku: „jak je možné, že někdo publikuje tolik skvělých fotek v tak krátkém časovém intervalu?“ Zejména pokud se to týká divoké přírody a v ní žijících zvířat, je odpověď docela jednoduchá. Přináší ji Ryan Mense ve svém videu.

Ryan se rozpovídal o skrytých pravdách, jak to mezi profesionálními fotografy chodí. Pomáhá tak vidět situaci o poznání realističtěji, což pomůže nejen začátečníkům. Při sledování instagramových profilů vám totiž může připadat, že fotograf vlastně nežije svým životem, ale jen jej tráví někde na pozorovatelně, kde číhá na ten ideální „výstřel“. To ale samozřejmě není pravda.

Mnoho fotografií je totiž pořízeno během stejné příležitosti, tedy během snímání jediného zvířete v různých situacích, během jednoho „výletu“, během jedné akce či dokonce dne. Jenže takové snímky daný fotograf sdílí v průběhu několika měsíců, takže v záplavě fotografií už nedohledáte, že stejný objekt už jste vlastně jednou, dvakrát či třikrát viděli, jen v jiné situaci nebo z jiného úhlu. Toto pak dává sledujícím dojem, že je snímek pořízen v den jeho sdílení. Není zde ale problém dívat se na fotografii z roky starého archivu.

Drtivá většina takových snímků je také patřičně editována. A to určitě ne jen v takových zařízeních, jakými jsou mobilní telefony. Nejlépe upravené snímky jsou pak samozřejmě ty, na kterých ani nepoznáte, že nějakou editací prošly. Zde samozřejmě vede desktopový fotoeditor a jiné profesionální nástroje. Zdrojová fotografie vlastně může vypadat, jako ta vaše, kterou pořídíte běžnými postupy.

V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že každý skvělý fotograf byl kdysi začátečníkem. Není tedy spravedlivé porovnávat se, a to alespoň ze začátku, s těmi, kteří již mají dlouholeté zkušenosti. Také mějte na paměti, že mnoho fotografů vám rádo pomůže s tím, co se vlastně chcete naučit. Ve skutečnosti budou potěšeni, že se na ně obracíte s radou o pomoc. Určitě se tedy neciťte méněcenní a neházejte flintu do žita. Místo toho se učte nové věci a inspirujte se.