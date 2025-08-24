Skončí Kodak? Legendární značka je i přes výrazné dluhy optimistická

Slavná značka Kodak se trápí v dluzích a některá média již očekávají její konec. Na firmu tlačí splatnost dluhů a dnes pro ně nemá zajištěné financování, což ne nutně znamená konec podniku. Kodak po zprávách z médií vydal prohlášení, v němž odmítl interpretace o krachu a naznačil plán, jak závazky uhradit.
Podstatou plánu je už dříve oznámené ukončení penzijního plánu KRIP a návrat přebytečných prostředků zpět do společnosti. Kodak očekává, že po vypořádání všech nároků účastníků penzijního plánu získá v prosinci 2025 přibližně 500 milionů dolarů (asi 300 milionů v hotovosti a 200 milionů v investičních aktivech, která budou zpeněžena).
Z těchto peněz má být splacena podstatná část termínovaného dluhu. Kodak ve finančních zprávách uvádí, že dnes nese 477 milionů dolarů termínovaného dluhu. Transakce vypořádání dluhu z penzijního plánu však není v plné moci společnosti, což stále vede k pochybnostem o budoucnosti.
Finanční výsledky firmy nejsou nejlepší, meziroční tržby klesly mírně, hrubý zisk klesl o 12 % a z čistého zisku se stala čistá ztráta. Podle Kodaku za to mohou nižší objemy prodejů a vyšší ceny hliníku, Trumpova cla prý vliv neměla.
Kodak znají všichni starší fotografové, protože tato firma přišla s analogovým i digitálním fotoaparátem. Její zaměření však vždy byla analogová fotografie, chemikálie, film a jeho vyvolávání. Na začátku nultých let začal Kodak trpět nástupem digitálního focení, protože trend nepodchytil. Dnes se stále zaměřuje na výrobu a vyvolávání analogových filmů, nicméně naskočil aspoň na trend instantní fotografie.
