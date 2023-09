Sitina 1 je full-frame open source bezzrcadlovka, kterou si můžete vyrobit také

Na internetu najdete velké množství DIY kamer (udělej si sám), drtivá většina jich je ale založena na Raspberry Pi nebo konzoli Game Boy. Sitina 1 je ale postavena kompletně od základů.

Jedná se o full-frame fotoaparát s otevřeným zdrojovým kódem, který využívá standardní obrazový snímač Kodak CCD s 10,7 MPx. Je to malý projekt kutila jménem Wenting Zhang, který je i po dlouhé cestě, kterou už ušel, vlastně pořád v jeho začátcích. Autor ke své snaze vydal i zajímavé video, které jeho cestu popisuje. Jasně přitom říká, že bez znalostí a jen v dílně to asi nezvládnete.

I samotné výsledky, které jeho kamera produkuje, mají ještě hodně velké rezervy. Jsou totiž náchylné na velkou míru šumu, řešení se ani kvůli starému snímači nehodí na videa (maximálně zvládne 28 snímků za sekundu).

Tvůrce publikoval celý projekt na GitLabu, a to včetně všech schémat a firmwaru, stejně jako kódu, který vám pomůže se zpracováváním RAW souborů. Ať už to chcete zkusit sami, nebo mu pomoci, můžete to díky tomu zkusit.

Via diyphotography.net