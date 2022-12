Sigma příští rok uvede svůj první objektiv s bajonetem Nikon Z

No že to teda trvalo. Nyní to však konečně vypadá, že se Sigma chystá vydat svůj první objektiv s automatickým ostřením s bajonetem Z. Mělo by se tak stát příští rok. A nepůjde jen o verzi stávajícího objektivu s bajonetem Z, ale rovnou o oznámení nového objektivu. Údajně se má jednat o objektiv 60-600 mm f/4,5-6,3 DG DN OS Sports, tedy bezzrcadlovkový refresh objektivu Sigma 60-600 mm F4,5-6,3 DG OS HSM Sports pro digitální zrcadlovky.

Zatím se hovoří o tom, že bude dodáván s bajonety Nikon Z a Sony E. Vzhledem ale k tomu, že Sigma má také dvě vlastní bezzrcadlovky s bajonetem L, dost možná bude i pro ně. Kromě toho, že se objektiv skutečně chystá a že půjde o první objektiv Sigmy s bajonetem Z, nejsou o něm vlastně k dispozici žádné další informace a můžeme tak spíše hádat. Zřejmě by tedy měl mít rozsah zoomu 60-600 mm a maximální světelnost F4,5-6,3.

Objektivy Sigma s bajonetem Z, zejména řady Art a Sports, budou vítanou novinkou pro fotografy Nikonu Z, kteří mohli v posledních zhruba čtyřech letech jen závidět ten příval objektivů Sigmy vydávaných pro Sony E a Leica L. Pokud jsou zvěsti pravdivé a Sigma skutečně v příštím roce vydá objektiv s bajonetem Nikon Z, doufejme, že rychle osvěží i další stávající modely objektivů daným bajonetům. Pro Fuji X jsou k dispozici pouze čtyři, pro Micro Four Thirds a Canon EF-M jsou jen tři. Sigma má navíc v celé své řadě pouze čtyři objektivy DC DN – tři objektivy s objektivem prime a jeden zoom. Vzhledem k tomu, že Nikon Z je full-frame bajonet, otevírá se tím mnohem více možností.

Via diyphotography.net