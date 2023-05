Sigma přidá objektiv 23mm F1,4 DC DN pro APS-C bajonety Sony E, Fujifilm X a Leica L

Společnost Sigma oznámila, že do své řady objektivů určených pro bezzrcadlovky APS-C přidá 23mm F1,4 DC DN objektiv. Ten bude k dispozici pro bajonety Sony E, Leica L a Fujifilm X a poskytne zorné pole s ekvivalentem 35 mm.

Jeho uvedení na trh přichází čtyři a půl roku po posledním základním objektivu DC DN a stává se prvním, který není k dispozici pro Micro Four Thirds nebo Canon EF-M. Znamená to, že řada objektivů DC DN 16 mm, 23 mm, 30 mm a 56 mm F1,4 nyní nabízí 24, 35, 45 a 85mm ekvivalenty pro APS-C kamery Sony, L-mount a Fujifilm. Objektiv 23 mm F1,4 DC DN spadá mezi středně drahé objektivy. Je to ale jeden z velkých objektivů řady DC DN, protože je široký 66 mm a dlouhý 77 mm. Je také kompatibilní se stejnými 52mm filtry jako jeho sourozenec 30 mm F1,4 DC DN a dodává se se petal-style sluneční clonou.

Jeho poměrně složitá konstrukce se 13 prvky v 10 skupinách zahrnuje tři prvky s velmi nízkým rozptylem (SLD) a dva asférické prvky, což přispívá k jeho hmotnosti 340 g. Objektiv zaujímá svými proporcemi střední pozici mezi objektivy Tokina a Viltrox 23 mm F1,4s a vlastním objektivem Fujifilm LM WR. Jeho cena je 549 dolarů (cca 11 500 Kč), k dostání bude od konce dubna 2023.

Via dpreview.com