Sigma fp ve vesmíru natočila a vyfotila Zemi z výšky 30 kilometrů

​Britská pobočka společnosti Sigma vyslala ve spolupráci s firmou Sent Into Space do vesmíru dvojici plnoformátových zrcadlovek Sigma fp. Oba fotoaparáty byly spárovány se širokoúhlým vysoce světelným objektivem Sigma 14 mm F1,8 DG HSM Art.

Konstrukce se zabudovaným fotografickým přístrojem vystoupala do výšky 30,5 km připoutaná k meteorologickým balonům. Sigma fp se tak stala prvním plnoformátovým fotoaparátem, který do vesmíru nahlédl tímto způsobem; obvykle se k tomuto účelu využívají lehké kamery typu GoPro.

Poté co balon vystoupá do určité výšky, splaskne a shoří v atmosféře, načež se aktivují padáky, které konstrukce bezpečně dopraví k zemi. Jeden z fotoaparátů pořídil desítky kilometrů nad Zemí 24,6Mpx fotografie (v intervalu po 5 sekundách) a druhý natočil 12bitové 4K UHD video ve formátu RAW. Oba přístroje byly vybaveny telemetrickým zařízením a 2TB SSD disky.

Sigma zveřejnila video, kde je zaznamenána realizace projektu, včetně výstupů v podobě detailních fotografických záběrů, kvalitu videosekvence bohužel narušila námraza na objektivu.