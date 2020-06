Sigma 100–400 pro Sony a L-mount je na světě, budou i menší objektivy pro bezzrcadlovku fp

Teleobjektiv Sigma 100–400 mm F5–6,3 DG DN OS Contemporary byl představen již v roce 2017, ovšem dostupný byl objektiv pouze s bajonetem Canon EF, Nikon F a Sony SA.

Dnes Sigma oficiálně představila variantu objektivu pro bezzrcadlovky s bajonetem Sony FE a L-mount. Samotná optická konstrukce objektivu zahrnuje 22 čoček v 16 skupinách a použit byl jeden člen z FLD skla a čtyři členy z SLD skla. Pohon autofokusu je v režii krokového motoru, clona složená z devíti lamel umožňuje zaclonit na F22–F29 v závislosti na zvoleném ohnisku.

Minimální ostřící vzdálenost na ohnisku 100 mm je 112 cm, na opačném konci rozsahu pak zvládá objektiv ostřit od 160 cm. Délka objektivu je 197 mm a průměr tubusu 86 mm, filtrový závit má 67 mm a hmotnost dosáhla 1 135 gramů.

V současné chvíli je možné objektiv předobjednávat za cenu 950 dolarů s předpokládaným doručením v polovině července. Přímá konkurence ony FE 100–400 mm F4,5–5,6 GM OSS nabídne lepší světelnost, shodný počet optických prvků a o necelých 200 gramů vyšší hmotnost, avšak cena přesahuje 70 000 Kč.

Nové konvertory, bajonety a dokovací stanice

Společně s objektivem uvedla Sigma také dvojici telekonvertorů – TC-1411 a TC-2011 – se zvětšením 1,4× a 2×. V obou případech jsou telekonvertory odolné vůči povětrnostním podmínkám na stejné úrovni, jako je tomu u objektivů řady Sport. Cena byla stanovena na 400 a 430 dolarů.

Další novinkou je USB dok určený pro aktualizaci firmwaru v objektivech, který bude nově dostupný i ve variantě pro bajonet Cann EF-M a L-mount, model nese označení UD-11 a komunikuje přes rozhraní USB-C. Cena je 60 dolarů.

Neméně zajímavá je informace o nových bajonetech pro objektivy 16 mm, 30 mm, a 56 mm F1,4 DC DN Contemporary, ty jsou dostupné se Sony E, Canon EF-M a micro4/3. Nově by se nabídka měla rozšířit o bajonet L-mount, na jednu stranu se to může zdát paradoxní, jelikož jedinými aparáty, které mají tento bajonet a zároveň osazený APS-C snímač jsou Leica TL2 a Leica CL.

Nemalou skupinu zákazníků by však mohli tvořit uživatelé plnoformátových bezzrcadlovek s bajonetem L-mount, kteří se zaměřují na záznam videa a pro formát Super 35 budou všechny tři objektivy ideální kompaktní variantou. Zároveň to také může být první strategický krok k rozšíření nabídky pro Sigmu fp – viz dále.

Sigma fp dostane malé objektivy

V nedávném rozhovoru s ředitelem Sigmy, Kazuto Yamakim, který zveřejnil magazín Gizmodo Japan, se objevila poměrně zajímavá informace o plnoformátové bezzrcadlovce Sigma fp.

Ačkoli je tento model osazen bajonetem L-Mount, je vzhledem k miniaturním rozměrům nepoužitelný se současnou nabídkou objektivů, které jsou vybaveny bajonetem L-Mount. Toho si je vědom i Yamaki, který konstatoval: The camera itself is good, but the rest is a lens. The world view cannot be established unless the number of compact lenses suitable for SIGMA fp is increased.

Je tedy velmi pravděpodobné, že Sigma pro svoji bezzrcadlovku připraví sadu objektivů s menšími rozměry, které budou v kombinaci s malým aparátem ideálním nástrojem například pro street nebo cestovatelskou fotografii. Kdy se tak ale stane, to je zatím ve hvězdách.