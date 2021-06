Sekonic slaví 70. Výročí. Plánuje reedici svého prvního expozimetru L-1

1. června to bylo 70. let od založení japonské značky Sekonic, známé zejména pro své expozimetry, které jsou neodmyslitelně spjaté s kinematografií a fotografickým průmyslem obecně. Společnost Seiko Electronic Co. Ltd byla založena v roce 1951 a ve stejném roce vydala svůj první expozimetr Sekonic L-1. Ten by se měl aktuálně dočkat své reedice.

Podoba prvního expozimetru společnosti.

Hned v průběhu prvních let od založení si společnost získala značnou popularitu a v roce 1960 změnila svůj název na Sekonic. O tři roky později, v roce 1963, dokonce vstoupila na tokijskou burzu. Díky dosaženým úspěchům si její Sekonic L-518 Digipro X-1 vybrala v roce 1984 i americká NASA pro použití ve vesmíru, konkrétně v programu Space Shuttle.

Sekonic L-518 Digipro X-1 ve vesmíru.

„Již 70 let navrhujeme a vyrábíme nejinovativnější a nejsofistikovanější přístroje pro měření světla v oblasti fotografického a kinematografického průmyslu,“ říká k aktuálnímu jubileu provozní ředitel společnosti Sekonic Kenji Sawai. „Náš závazek plnit a překračovat požadavky a očekávání našich zákazníků pokračuje s větší vášní než kdykoli předtím,“ dodává.

Společnost má na svém kontě také mnoho prvenství. Jedná se např. o:

První měřič světla vyrobený v Japonsku

První měřič navržený do každého počasí

První kombinovaný měřič spotu a dopadu

První měřič blesku s funkcí rádiového spouštění

První měřič blesku pro vytvoření/zobrazení expozice profilování

První ruční spektrometr pro měření blesku a SSI

Sekonic ve své zprávě k jubileu uvádí, že představí i speciální limitovanou reedici svého prvního expozimetru. Bližší informace o něm ale zatím nejsou známy.