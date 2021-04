Sbírka fotek Henryho Foxe Talbota se prodala za téměř 2 miliony dolarů, podívejte se co je součástí

V rámci oslav 50 let společnost Sotheby's, proběhla aukce velmi raných fotografií Williama Henryho Foxe Talbota (1800 až 1877). Navzdory odhadní ceně, která před aukcí byla ve výši 300 000 až 500 000 dolarů, byla ta konečná závratných 1 956 000 dolarů, což Talbotovi přineslo nový aukční rekord.

Talbotova fotografická kolekce byla jednou z těch, které se dražily v rámci „50 Masterworks to Celebrate 50 Years of Sotheby's Photographs“. Mezi dalšími obsaženými umělci byly např. Ansel Adams, Robert Frank, Cindy Sherman, Irving Penn, William Eggleston a mnoho dalších. Ačkoli prodej některých šarží ještě nebyl dokončen, stala se i tak sbírka Talbotových fotografií nejdražší.

Horatia s harfou, 1843

Sotheby's k aukci napsalo: „Mimořádná kolekce Talbotových alb a fotografií, kterou nabízíme, původně pochází od Henrietty Horatia Maria Gaisfordové (rozené Feildingové), tedy nevlastní sestry fotografa, a s rodinou kolekce pobývala více než 170 let. Vyjma volně ložených fotografií a osobních alb jsou součástí i svazky The Pencil of Nature a Sun Pictures in Scotland.“

Thomas Moore, Horatia Feilding, Ela Theresa, Rosamond Constance a Matilda Caroline Talbot, 1844

William Henry Fox Talbot byl britský vynálezce, lingvista, matematik a fotograf, který vynalezl fotografickou techniku kalotypie (také zvané talbotypie), zabýval se však také optikou. Byl členem britské vyšší třídy, dobře vzdělaný a úspěšný v různých oblastech přírodních a humanitních věd.

Vyvinul také princip negativu a pozitivu, který umožňuje vícenásobné reprodukce fotografického obrazu z jednoho originálu. Tento princip se stal základem všech významných fotografických procesů od roku 1860 na dalších více než 130 let. Více se o něm dozvíte např. na české Wikipedii.

Zvonice v Bowood House s hodinami ukazujícími čas 14:30, možná pětiminutová expozice, 1842

Emily Bierman, vedoucí fotografické sekce aukční síně Sotheby's v New Yorku řekla: „Tato rekordní akce je skutečnou oslavou zrození fotografie – nejinvenčnějšího a nejkrásnějšího uměleckého média naší doby. Tvrdá konkurence mezi uchazeči z Evropy, Ameriky a Asie prokazuje enormní chuť po díle mezi širokou základnou sběratelů.“ Magazín PetaPixel uvedl, že tato aukční válka zahrnovala šest on-line dražitelů, kteří navzájem přehazovali, dokud nedosáhli konečné prodejní ceny téměř 2 miliony dolarů (cca 42 a půl milionu Kč).