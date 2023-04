Samsung uvedl paměťové karty PRO Plus s podporou pro 4K video

Paměťové karty možná nejsou tím prvním, co vás napadne, když se řekne Samsung. Společnost však toto příslušenství vyrábí již od počátku roku 2000. Ve skutečnosti má tento technologický gigant už poměrně širokou škálu SD i microSD karet. Nově oznámil aktualizovanou verzi paměťových karet PRO Plus a obě, jak formát SD tak microSD, nabízejí třídu rychlosti videa V30. Jednoduše to znamená kompatibilitu s nahráváním v ultra vysokém rozlišení 4K.

PRO Plus SDXC je karta UHS-I s rychlostní třídou U3 a V30. Je kompatibilní s většinou fotoaparátů, které používají karty SD, včetně digitálních zrcadlovek, bezzrcadlovek a kompaktních fotoaparátů. Samsung slibuje rychlost čtení až 180 MB/s, což je o 12 % více než u předchozí verze. Měla by nabídnout rychlost zápisu až 130 MB/s, což je osmiprocentní nárůst oproti svému předchůdci.

PRO Plus microSD je pak jen zmenšenou verzí klasické SD velikosti. Dobře se uplatní v akčních kamerách, dronech, mobilních zařízeních, a dokonce i v herních konzolích. Samsung hodně dbá na odolnost, proto jsou tyto karty chráněny proti nárazům, vodě, extrémním teplotám, rentgenovému záření, opotřebení, pádům a zmagnetování. Chrání je také desetiletá omezená záruka. Ceny startují na 499 Kč za 128GB verzi.

Via popphoto.com