Samsung Galaxy S21 Ultra má být špičkou na poli smartphonů. Nabízí i dva teleobjektivy

Společnost Samsung představila své nejnovější high-end smartphony, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus a Galaxy S21 Ultra. První dva jsou až na velikost displeje a pár drobností identické telefony, Galaxy S21 Ultra však má být naprostou špičkou mezi mobilními telefony. A to i po fotografické stránce.

Samsung Galaxy S21 Ultra disponuje 6,8" OLED displejem s rozlišením 3 200 × 1 440 pixelů s obnovovací frekvencí 120 Hz. Ta je navíc dynamická, takže se podle situace mění od 10 do 120 Hz. Těžko tak budete na editaci mobilních fotek hledat lepší zobrazovací panel. Ten je zde chráněn Gorilla Glass Victus s digitizérem od Wacomu. Co to znamená? Že je příkladně odolný, a navíc na něm můžete používat dotykové pero S Pen – pro grafiku ideální. Jas displeje je 1 500 nitů, obsahuje i integrovanou ultrazvukovou čtečku otisků prstů.

Už i Samsung má 5nm technologii

Použitý procesor je u evropské verze Exynos 2100, který je vyráběný 5nm technologií. Zde tedy Samsung vyrovnává výhodu Apple iPhonů 12. Paměťové varianty jsou tři. Základní nabídne 12 GB RAM se 128 nebo 256 GB interní paměti. Špička ledovce je pak osazena 16GB pamětí RAM a 512GB vnitřním úložištěm. Slot pro paměťovou kartu tentokrát chybí.

Díky inovovanému designu si novinku opravdu nespletete. Nabídne kovové šasi (váha je poměrně vysokých 228 g), ze kterého na zádech telefonu vystupuje hned čtveřice fotoaparátů a jedno laserové ostření doprovozené LED. Specifikace této soustavy jsou impozantní.

Širokoúhlý objektiv: rozlišení 108 Mpx; clona F1,8; ohnisková vzdálenost 26 mm; velikost snímače 1/1,33"; velikost pixelu 0,8µm; PDAF; laserové AF; OIS

Periskopový teleobjektiv: rozlišení 10 Mpx; clona F4,9; ohnisková vzdálenost 240 mm; velikost snímače 1/3,24"; velikost pixelu 1,22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10× optické přiblížení

Teleobjektiv: rozlišení 10 Mpx; clona F2,4; ohnisková vzdálenost 70 mm; velikost snímače 1/3,24"; velikost pixelu 1,22µm; dual pixel PDAF, OIS, 3× optické přiblížení

Ultraširokoúhlý objektiv: rozlišení 12 Mpx; clona F2,2; ohnisková vzdálenost 13 mm; velikost snímače 1/2,55"; velikost pixelu 1,4µm; dual pixel PDAF, Super Steady video

Přední kamera: rozlišení 40 Mpx; clona F2,2; ohnisková vzdálenost 26 mm; velikost snímače 1/2,8"; velikost pixelu 0,7µm, PDAF

Náprava starých chyb i novinky

Hlavní širokoúhlý objektiv spojuje 9 pixelů do jediného, přičemž mu ve focení pomáhá laserový autofokus. Tím se chce Samsung vyvarovat neduhům u loňských verzí telefonu, kterým byly problémy s automatickým zaostřováním hojně vyčítány. Pokud budete nahrávat video, může to být až v 8K při 24 fps. Ostatní modely umí 4K při 60 fps.

Teleobjektivy spolu úzce spolupracují a jejich kombinací dosáhnete 100× přiblížení, které Samsung nazývá Space Zoom. Funkce Zoom Lock by u nich měla zamezit rozmazání fotografované scény. Ultraširokoúhlý objektiv pak využijete i pro focení makro snímků. Tento režim se zapne automaticky, jakmile už hlavní fotoaparát nezaostří.

U mobilních telefonů ale nedělá výslednou fotografii jen obsažený hardware. Proto Samsung přidal video režim Single Také 2.0, který umí automaticky vytvářet fotografie, krátké videoklipy, a to i s efekty. Zajímavý je jistě i tzv. Pohled režiséra, který zase funguje jako aplikace FiLMiC DoubleTake na iPhonech. Umí tedy scénu natáčet ze všech kamer najednou. Samozřejmostí pak je opět vylepšený noční režim a téměř nutná podpora 12bit RAWu, jako reakce na formát Apple ProRAW.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G je již v předprodeji, a to za nečekaně vysokou cenu, která činí 33 490 Kč v základní variantě. Apple iPhone 12 Pro Max je přitom jen o 500 Kč dražší. V předprodeji nicméně můžete získat bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Pro nebo Galaxy Buds Live spolu s lokalizačním Galaxy SmartTagem. Ostrý prodej pak začíná od 29. ledna. Jen počítejte s tím, že v balení tentokrát, opět po vzoru Applu, nenajdete nabíjecí adaptér.