Rozpoznávání obličejů je problém. Hudebníci hlásí bojkot, Google Fotky jsou ale o úroveň jinde

Technologie rozpoznávání obličejů je zde s námi již nějakou tu dobu, přičemž ji nyní zvládá vlastně i každý běžný smartphone. Jenže více jak 100 slavných hudebníků se nyní proti ní spojuje. Tentokrát však nejde o její použití návštěvníky koncertů.

Tento bojkot, který organizuje skupina prosazující digitální práva Fight for the Future, má za cíl bránit digitální práva každé osoby. Jenže všichni jsme všude monitorováni, a to právě i na masových akcích, jakou koncerty jsou. Věří, že právě na nich pro ni není místo a chtějí ji zakázat. V iniciativě jsou třeba i členové kapely Rage Against the Machine, což je vzhledem k jejímu jménu poměrně poetické.

Technologie rozpoznávání obličeje je již delší dobu předmětem mnoha kontroverzí. I když samozřejmě může být použita pro dobrou věc, je známo mnoho případů, kdy tomu tak úplně nebylo. Třeba již v květnu letošního roku byla policie za použití této technologie na koncertu Beyoncé v Cardiffu ostře kritizována. Použita měla údajně být i Madison Square Garden. Kromě hudebníků e zmíněné kapely se k bojkotu připojili také Boots Riley, Wheatus, Anti-Flag a Downtown Boys, kteří podepsali závazek, že na svých koncertech nebudou používat rozpoznávání obličeje.

A nejsou to jen umělci, protože proti rozpoznávání obličejů se postavily i některé nezávislé podniky v USA. Patří mezi ně House of Yes v Brooklynu, Lyric Hyperion v Los Angeles a Black Cat ve Washingtonu. Tato místa rovněž slíbila, že se na svých koncertech nebudou používat žádné technologie rozpoznávání obličejů. Mluvčí Fight for the Future Leila Nashashibi v tiskovém prohlášení uvedla:

„Technologické společnosti prezentují nástroje pro biometrická data jako inovativní a užitečné pro zvýšení efektivity a bezpečnosti. Nejen, že je to falešné, je to morálně zkažené. Pro začátek je tato technologie tak nepřesná, že ve skutečnosti vytváří více škod a problémů, než řeší, a to prostřednictvím chybné identifikace a jiný technickým závadám. Ještě děsivější je však svět, ve kterém veškerá technologie rozpoznávání obličejů funguje 100% dokonale – jinými slovy jde o svět, ve kterém neexistuje soukromí. V posledních letech koalice hudebníků, fanoušků a lidskoprávních skupin úspěšně přiměla více než 40 největších světových hudebních festivalů, včetně Bonnaroo a Coachella, k prohlášení, že na akcích nebudou používat rozpoznávání obličejů. Ale nyní se tato technologie začíná více šířit – nejen jako nástroj sledování, ale také jako forma bezpapírového prodeje vstupenek.“

Jen dodejme, že třeba Fotky Google už umí identifikovat tvář i v případě, že na fotografii ve skutečnosti žádná není. Pokud je totiž na snímku postava, které ale není vidět do tváře, aplikace na základě podobnosti s ostatními fotografiemi a místě obvykle korektně přiřadí danou osobu dané postavě. Technologie se neustále zlepšují a je otázkou, zda zrovna tomuto dokážeme nějak utéct.

Via diyphotography.net