Ricoh WG-7 – odolná novinka je tentokrát určena jen pro japonský trh

Odolné kompakty jsou vcelku svébytnou skupinou fotoaparátů, které jsou zajímavé zejména pro outdoorové nadšence. Ostatně nemuset se starat o to, zda je fotoaparát špinavý od bláta nebo s ním skočíte do vody či občas spadne na zem, to je vcelku pohodlné.

Na trhu bylo takových modelů více, nicméně v posledních letech už je produkují pouze dva výrobci – Olympus má svůj model Tough TG-6 a Ricoh uvedl novinku WG-7, který ej velmi podobný předchůdci WG-6.

Nejnovější celosvětově prodávaný model WG-70 tedy dostal sourozence, který je však určen pouze pro japonský trh. Na druhou stranu parametry jsou prakticky stejné, jako u předchozího modelu.

Zajímavé jsou rozhodně parametry odolnosti, kdy výrobce slibuje možnost fotografovat pod vodou až po dobu 2 hodin v hloubce do 20 metrů (IPX8). Vedle toho je přístroj odolný vůči poškození pádem z výšky do 2,1 m a bez problémů pracuje při teplotách do -10°C. Tlakuvzdorný je digitál do 100 kg.

V praxi je jediným rozdílem oproti modelu WG-6 možnost používat digitál jako webovou kameru připojenou prostřednictvím USB rozhraní. Technické parametry zahrnují CMOS snímač velikosti 1/2,3" s rozlišením 20 Mpx a zoomový objektiv s pětinásobným zvětšením 28–140 mm (EQ) při světelnosti F3,5–5,5. Citlivost je možné zvolit v rozsahu ISO 125–6400.

K dispozici je i elektronická stabilizace a devítibodový autofokus s detekcí tváře a sledováním. Displej má úhlopříčku 3" s jemným rozlišením 1,04 Mpx. Video zvládne aparát ve 4K nebo full HD rozlišení při 30 sn/s. Zda se dočkáme tohoto modelu i na evropském trhu je zatím velká neznámá. V Japonsku se prodává za cenu pod 10 000 Kč.