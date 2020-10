Ricoh přinesl první informace o zrcadlovce Pentax K3 III, umí 1 600 000 ISO

Mez příznivci značky Pentax je již dlouho očekáván model, který by se stal novým tahounem v řadě APS-C zrcadlovek. Poslední aparát z roku 2017 – Pentax KP – byl zaměřen spíše na začínající a amatérské fotografy. Pokročilejší uživatelé se snad brzy dočkají.

Společnost Ricoh Imaging oficiálně představila aktuálně připravovaný model zrcadlovky K3 III, která by měla navazovat na model K3 II z roku 2015. Srdcem nového digitálu by měl být 26Mpx CMOS snímač s integrovanou pětiosou stabilizací o účinnosti až 5,5 EV (dle standardů CIPA)

Snímač pak dokáže pracovat s citlivostí ISO 100 až 1 600 000, závěrka v kontinuálním režimu zvládne 12 sn/s, její rozsah je 30 s až 1/8000 s. Novinkou bude zdvojený slot pro SD karty (o podpoře UHS-II zatím informace nejsou).

Hledáček bude mít 100% pokrytí a ekvivalentní zvětšení 1,05× s dioptrickou korekcí -4 až +1 dioptrie. Zadní displej bude dotykový a má úhlopříčku 3,2" s rozlišením 1,62 Mpx.

Ostření je pod palcem systému SAFOX 13 s celkem 101 ostřicími body, přičemž 25 z nich bude křížových. Při záznamu v režimu živého náhledu se využívá ostření kontrastní. V rámci videozáznamu slibuje Pentax K3 III rozlišení 4K (3840 × 2160) při frekvenci 30p/24p.

Oficiální představení by se mělo konat na sklonku února příštího roku. Reálná dostupnost by pak mohla být na jaře 2021. Prodejní cena nebyla zveřejněna, z náznaků ve videu lze usuzovat na částku do 2000 USD.