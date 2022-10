Recenze ViewSonic ColorPro VP2776. Skvělý grafický monitor vhodný i pro hraní

Plusy Přesné barvy

Přibalená optická sonda

Pevný a ergonomický stojan

Vhodný i pro hráče

Magnetické stínítko Minusy Nemá ethernet

Těžkopádné ovládání menu pomocí sondy 10 /10 Hodnocení

Pokud chcete herní a grafický monitor, ještě donedávna byste nejspíše uvažovali o dvojici různých monitorů, ViewSonic se však poslední dobou snaží obě velmi odlišné kategorie spojit do jedné. Představuje grafické monitory s herními prvky jako vysoká obnovovací frekvence, držák na sluchátka nebo rychlou odezvou, ale předchozí recenze takovéhoto monitoru Viewsonic Elite XG320Q nedopadla nejlépe.

S novým modelem ColorPro VP2776 s 2K rozlišením na 27“ úhlopříčce však ViewSonic zcela napravuje svou reputaci i předchozí nedostatky. Tento monitor má perfektní barvy již z výroby, přibalenou optickou sondu sloužící i jako ovladač menu a nenechá se zahanbit ani v hráčském světě se solidní odezvou, input lagem a potěší i RGB osvětlením nebo G-syncem.

Stabilní a se stínítkem

Pokud byste váhali, zdali se jedná primárně o grafický, nebo o herní monitor, odpověď je jednoznačná. ColorPro VP2776 je určený zejména pro profesionály pracující s fotkami, videem či grafikou. Určitě je tento monitor více zaměřený na fotografy a grafiky s občasným hraním než na hráče, kteří občasně pracují s grafikou a fotkami.

Jedná se i o skvělý kancelářský monitor, který má jak všechny prvky potřebné pro perfektní ergonomii, tak i bohatou konektivitu. Z pohledu ergonomie monitor nabízí nastavení výšky, naklopení i natáčení a pivot neboli otočení celého monitoru na výšku.

Z pohledu konektivity se na monitoru nachází dva porty HDMI a jeden DP pro připojení obrazu, vedle toho lze připojit počítač i skrze USB-C s 90W power delivery. Tím dostanete přístup i k USB portům jedním kabelem. U desktopu nemusíte používat tento konektor, ale k USB rozbočovači se připojíte pomocí USB-B konektoru. Teoreticky tak můžete používat monitor pro desktop i s notebookem. Chybí pouze ethernetový port.

Předností monitoru je přibalené magnetické stínítko. Nejenže je skladné, ale velmi jednoduše se na monitor nasazuje, takže jej můžete využívat podle potřeby. Takto navržené stínítko má jedinou nevýhodu, a to že po jeho připevnění není kde monitor pořádně chytit, abyste s ním manipulovali. Nejjednodušší je stínítko na moment odepnout a posléze jej opět nasadit.

Celá konstrukce monitoru je velmi pevná a z kvalitních materiálů. Stojan je kovový, nachází se v něm otvor na vedení kabelů a kruhový výřez, do něhož lze umístit optickou sondu. Na zádech naleznete výřez, který se umí rozzářit a vytvořit efektní ambientní osvětlení. Také tam naleznete solidní reproduktory. Prostor s konektory lze zakrýt plastovou krytkou.

Ovládání

ViewSonic měl vždy trošku komplikovanější ovládání a již v několika recenzích jsem volal po jednoduchém joysticku, což se mi splnilo a musím výrobce pochválit. Celý monitor obsloužíte pouze s tímto joystickem a vypínacím tlačítkem umístěným pod ním po pravé straně monitoru na zádech. Nyní je ovládání jednoduché a intuitivní.

ViewSonic však zašel ještě o kousek dále a připravil velmi zajímavou vychytávku. Běžná optická sonda často na stole překáží a zabudovaná bývá až u velmi drahých monitorů. Zde se s tím výrobce popral zcela jinak a udělal z ní zároveň ovládání mechanismus.

Samotná sonda má dva kabely, jeden s micro USB konektorem míří do monitoru, USB-A konektor jde do počítače. Potom ji můžete usadit do připravené pozice na základně stojanu. K dispozici jsou dvě tlačítka a jeden kruhový volič. Ten se nachází na horní straně, uprostřed něj je potvrzovací tlačítko a na bohu tlačítko zpět. Na spodní straně se nachází zakrytkovaná optická sonda.

Ovládání monitoru pomocí sondy je alternativou pro joystick a lze oba způsoby kombinovat nebo si vybrat jeden. Osobně jsem s ovládáním pomocí sondy mírně bojoval, protože kruhový volič měl velmi zvláštní hmatovou odezvu a tlačil proti mému pohybu do takové míry, že se někdy vrátil na dřívější navolenou položku. Navíc z něj nebylo hmatově patrné, o kolik položek jsem se posunul. Pokud tohle ViewSonic vyřeší, takovéto ovládání bude ideální.

Testy optického výkonu

Monitor má nano IPS displej s rozlišením 2560 × 1440 px (QHD / 2K) a obnovovací frekvencí 165 Hz po přetaktování. Bez něj dosáhnete na 144 Hz, což bereme jako výchozí a základní stav a prováděli jsme tak všechny testy.

Nejprve se podíváme na testy mířící na grafické schopnosti monitoru. Minimální jas činil 43 nitů, ten maximální 232 nitů, což není moc vysoká hodnota, ovšem na běžné vnitřní použití dostačuje. Spotřeba monitoru se pohybovala od 20 do 50 W podle jasu. S měřením kontrastu jsem měl na redakční sondě problém, nejspíše zapříčiněný nano IPS displejem, nevycházely mi relevantní hodnoty. Výrobce uvádí na IPS panel standardní hodnotu 1:1000.

Nyní k tomu podstatnému, displej byl perfektně nakalibrovaný už z výroby. Na střední až maximální jas se průměrná odchylka pohybovala okolo deltaE 0,6 a maximální pod deltaE 1. Jen na minimální jas se hodnoty zvýšily na deltaE 1 a 2. I tak to jsou skvělá čísla pro profesionální použití a navíc si je budete udržovat přibalenou sondou. Gama byla celou dobu na 2,18.

Naprosto skvělá je i rovnoměrnost barevné odchylky po celé ploše monitoru. Měřil jsem to na bílé ploše, takže to lze chápat i jako rovnoměrnost vyvážení bílé barvy po ploše monitoru, maximální odchylka deltaE byla 1,6 a průměrná odchylka jen 0,88, takže se barvy po celé ploše monitoru budou jevit stejně.

Podobně dobrá je i rovnoměrnost podsvícení s průměrnou relativní hodnotou 94,3 % a minimální relativní hodnotou 90 %. Tedy rozdíly mezi různými částmi obrazovky ohledně síly podsvícení jsou vskutku minimální. Na monitoru bylo zajímavé, že nejméně světlý byl prostředek a nejvíce pravý horní roh. Pozorovací úhly byly taktéž dobré a výrazný IPS glow jsem nezaznamenal.

Přechod bílá-šedá bílá-černá šedá-šedá Rise 6,6 ms 6,9 ms 7,7 ms Fall 3,0 ms 4,6 ms 5,4 ms

Herní testy již nedopadly tak skvěle, ale nejsou ani vyloženě špatné. Celkový input lag monitoru činí 13 milisekund, hodnoty pro odezvu na vybraných přechodech naleznete v tabulce. Výsledky jsou lepší než dobré kancelářské monitory a mírně horší než dobré herní monitory. Pokud vám tedy jde o vysoce kompetetivní hraní, podívejte se jinde. Pro běžné hraní to jsou však dostačující čísla.

Verdikt

ColorPro VP2776 je skvělý monitor pro každého, komu záleží na přesných barvách, ale i kdo si chce zahrát nebo preferuje plynulejší obraz při úpravě fotek či brouzdání po webu. Má excelentní přesnost barev, podsvícení je téměř dokonale rovnoměrné a přibalená sonda je skvělým doplňkem i z hlediska ovládání monitoru.

Monitor mohu jednoznačně doporučit, v době psaní recenze je ovšem problém s jeho celosvětovou dostupností. Pečlivě tedy sledujte, zdali se někde neobjeví. Očekávaná cena by se měla pohybovat okolo 25 000 Kč, což zahrnuje i optickou sondu a přibalené stínítko.