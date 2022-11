Recenze SanDisk Extreme Pro 64 GB: Nejlepší mezi SDXC paměťovými kartami

Plusy Stabilní a vysoká rychlost zápisu

Odolná konstrukce

Cena oproti CFexpress Minusy Rychlost čtení kolísá 9 /10 Hodnocení

Potřebujete spolehlivou paměťovou kartu pro profesionální fotografování? Nebo kartu s rychlým a stabilním zápisem pro nahrávání kvalitního videa? Řada SanDisk Extreme Pro přináší obojí v jednom těle, konkrétně zde testujeme SDXC kartu s kapacitou 64 GB se čtečkou karet Sandisk Extreme PRO UHS-II.

Paměťová karta SanDisk Extreme Pro 64 GB je opravdu rychlá, v praxi dokonce přesáhla rychlost zápisu deklarovanou ve specifikacích. Je tedy vhodná pro kvalitní video a zároveň poskytuje stabilní záznam, takže při něm nedochází k chybám. Potěší i fotografy zaměřující se na akční zájmy, protože zvládá i rychlé kontinuální snímání. Jedinou nevýhodou je rychlost čtení, která po zapsání 10 GB dat začne kolísat.

Karta je typu UHS-II, což znamená, že má dvě řady kontaktů namísto jedné řady u pomalejších karet. To však nebrání zpětné kompatibilitě, pouze to znamená, že v takových případech nebude dosaženo maximálních rychlostí.

Rychlost a stabilita záznamu

U každé paměťové karty je několik certifikací ohledně jejich rychlostí, zde najdeme čtení až 300 MB/s, u zápisu 260 MB/s, UHS-II, U3, V90 nebo Class 10. To mi však nezabránilo, abych kartu hnal do ještě vyšších extrémů. Měl jsem možnost ji testoval spolu s velmi rychlým a videocentrickým Lumixem GH6, který chytře povoluje a zakazuje různé kvality videa právě podle paměťového média a zde jako nejkvalitnější možnost svítila s tokem dat 300 MB/s, tedy o 40 MB/s více oproti papírovým předpokladům.

Jednalo se o video s rozlišením 5 728 × 3 024 px při 50p a celkovém datovém toku 293 MB/s, zkoušel jsem jak plynulost, tak i test stability a karta bez problémů zvládala takto vysoký datový tok. Oněch 300 MB/s je dnes stropem pro formát SD, takže s tímto modelem dosáhnete maxima. Při potřebě vyšších datových toků musíte sáhnout po dražších formátech jako CFexpress nebo CFast. Taková paměťová média jsou však násobně dražší než SD.

V testu rychlého snímání jsem vyfotil sérii o 200 fotkách uložených do RAWu plus JPEGu o celkové velikosti 11,4 GB během asi 12 sekund. Uložení takového množství dat teoreticky má trvat 38 vteřin, což se projevilo i v praxi. Foťák fotky ukládal ještě desítky sekund po skončení focení. Nicméně klíčové je to, že nedošlo k žádné chybě způsobující přerušení focení nebo k chybě při zápisu. Zkoušel jsem i další série rychlého snímání a nezaznamenal jsem jediný problém.

Rychlost a stabilita čtení

Po zapojení do počítače se data kopírují rychlostí 270 MB/s při použití rychlé čtečky SanDisk Extreme PRO UHS-II. Pokud však kopírujete více dat, zhruba po přenesení 10 GB dat začne přenosová rychlost výrazně kolísat a spadne průměrně na polovinu maximální rychlosti. Děje se tak u velkých i malých souborů.

Pro porovnání, při kopírování stejných dat z počítače na kartu k poklesu rychlosti nedochází. Každopádně propad na zhruba 150 MB/s při čtení není zásadní, stále se jedná o vyšší rychlosti než při čtení paměťových karet UHS-I.

Nechal jsem kartu otestovat i CrystalDiskMarkem (v8), tento benchmark potvrzuje maximální sekvenční čtení přes 300 MB/s a maximální rychlost zápisu těsně pod udávanými 260 MB/s, byť jsem v praxi dosáhl na vyšší hodnoty.

Verdikt

V praxi se jedná o velmi spolehlivou paměťovou kartu, kterou ocení spíše videografové než fotografové. Zvládne totiž zápis velmi kvalitního video s datovým tokem až 300 MB/s, což je více než inzerovaná hodnota. Pro fotografy má smysl například u focení sportu, kde je potřeba fotit spoustu snímků rychle za sebou a být ihned připraven fotit další sérii.



K rychlé paměťové kartě se hodí i rychlá čtečka jako tato SanDisk Extreme PRO UHS-II

Velkou výhodou SD karet je jejich cena, formát CFexpress nabídne dvojnásobné rychlosti zápisu za dvojnásobné ceny, pokud porovnáme 64GB varianty. To není málo, a navíc jsou SD karty stále ještě univerzálnější, takže je lze využít ve více (neprofesionálních) zařízeních. Pokud tedy hledáte nejrychlejší možnou SD kartu, SanDisk Extreme Pro 64 GB je skvělé řešení.

Specifikace: