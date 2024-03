Recenze přenosného grafického monitoru Viewsonic VP16. Profesionální OLED na cesty

Plusy Promyšlený stojan Přesné barvy v širokých gamutech Detailní OSD menu Univerzální použití Minusy Barvy v sRGB Nižší maximální jas 8 /10

Přenosné monitory mívají jednu zásadní nevýhodu – nejsou barevně přesné, jejich průměrná deltaE se pohybuje i nad 10, což je pro fotografického profesionála nepřijatelné. Doposud bylo jediným řešením používat notebook s kvalitním displejem, ovšem ani to není zaručené řešení do všech situací a můžete mít problémy třeba s pravidelnou kalibrací.

Viewsonic představuje řešení v podobě přenosného OLED displeje VP16. Ten má na rozdíl od levnějších přenosných monitorů přesné barvy, ale nabídne i další vychytávky a chytrá řešení. Umí spolupracovat jak s počítačem, tak i s mobilem. Je vhodný pro různé situace na cestách, kdy potřebujete dva displeje nebo jeden barevně přesný.

Mezi kladné stránky displeje se řadí zajímavá ergonomie, dobré ovládání, dostatečně přesné barvy nebo bohatá konektivita. U negativ bychom se měli zastavit nad maximálním jasem jen přes 300 nitů, což v kombinaci s lesklou povrchovou úpravou může být nedostatečné pro venkovní použití na přímém slunci.

Konstrukce

Viewsonic VP16 má velmi zajímavě řešený stojan. Je složený ze dvou kusů, které jsou mezi sebou spojeny pantem a další pant je mezi stojanem a samotným displejem. Díky tomu se otevírají pokročilejší možnosti polohování. Můžete si takto upravit výšku monitoru i jeho úhel, což konkurence příliš nenabízí.

Zajímavostí je, že se v balení nachází i klasické monitorové stínítko. To je pro použití na cestách ještě důležitější než třeba v kanceláři, protože nemáte kontrolu nad světelnými podmínkami. Dále se mezi příslušenstvím nachází USB-C propojovací kabel, HDMI kabel s miniHDMI zakončením a adaptér do zásuvky.

Zatímco běžné přenosné monitory spoléhají na IPS panely, tento Viewsonic má OLED. Displej je nedotykový, má 15,6" úhlopříčku a Full HD rozlišení, jeho jemnost je velmi dobrá. Dobrou vlastností jsou 10bitové barvy, které potěší profesionály. Obnovovací frekvence monitoru činí 60 Hz, na hry jej tedy nevyužijete.

Pokud budete stojan používat tak, jak to autor zamýšlel, čtyři tlačítka pro ovládání OSD menu naleznete na podstavci. To je velmi praktické, protože je mačkáte směrem dolů, tedy do stolu nebo do jiné podložky. Samotný monitor je lehký, takže mačkání do boku nebo proti obrazovce by jej posunulo či převrhlo.

Může se ovšem stát, že stojan budete používat kreativnějším způsobem, kdy se tato tlačítka ocitnou mimo dosah pohodlného používání. Není to kritické, protože tato čtveřice obsluhuje pouze OSD menu, vypínací tlačítko je na boku.

Ovládání a porty

Druhý bok monitoru nabídne čtyři konektory. Přítomno je miniHDMI, dvojice USB-C a sluchátkový konektor. To je optimální kombinace pro různé způsoby používání. Pro mnohé základním používáním bude připojení do notebooku skrze přiložený HDMI kabel a jedna USB-C propojka půjde do přiloženého adaptéru do zásuvky. Skrze HDMI totiž displej nelze napájet.

Jednodušším používáním je propojení s notebookem či mobilem jediným USB-C kabelem, z něj do displeje putuje obraz i potřebná elektřina. V takovém případě si ovšem dejte pozor na rychlejší vybíjení svého notebooku, mobilu či tabletu. Je možné použít i druhý USB-C port na monitoru pro napájení, což se hodí pro použití s mobilem či tabletem, který má jediný USB-C konektor a nemůžete mít v zásuvce jej. Monitor podporuje i zpětné nabíjení, takže jej zapojíte do zásuvky a zároveň při používání dobije 40 W tablet, mobil či notebook.

Logika OSD menu do velké míry kopíruje „dospělé“ monitory spíše než přenosnou konkurenci. Nabízí totiž široké možnosti nastavení včetně možnosti monitor kalibrovat. Najdete tam možnosti omezit barevný gamut na sRGB nebo DCI-P3 a spoustu dalších detailů.

Přesnost barev

Ladit barvy pomocí OSD menu můžete dvěma způsoby, tím prvním a logičtějším je nastavení barev. Viewsonic si ovšem připravil rychlé volby pro různé způsoby používání – oba typy nastavení se vzájemně vylučují a platí to, co jste nastavili naposledy.



sRGB režim sice stáhne gamut na požadovanou úroveň, ale barvy nebyly přesné

Logika menu má bohužel velký vliv na přesnost barev. Režimy sRGB a DCI-P3 v nastavení barev sice dokázaly omezit barevný gamut monitoru na požadovaný prostor, ale už nebyly schopné barvy v daném gamutu zobrazit přesně, což by se muselo řešit kalibrací. Není to tedy kritický problém, protože profesionál si bude monitor stejně kalibrovat, ale není mi jasné, proč zde nemohly být barvy přesné už z výroby.

S přesnými barvami z výroby napomohly až módy rychlého nastavení. Tam se nacházely přesné režimy fotograf a editace videa, rozdíl mezi nimi je v tom, že druhý jmenovaný zamyká jas na maximální hodnotě. Oba módy shodně pracují v širokém barevném gamutu připomínající DCI-P3 spíše než AdobeRGB.



Rovnoměrnost podsvícení i rovnoměrnost deltaE po ploše displeje jsou výborné

Konkrétně u častých barev měl monitor průměrnou deltuE 2,25 a maximální 3,8 pro DCI-P3 barevný gamut a průměrnou 2,56 s maximem 4,1 pro barevný prostor AdobeRGB. Po přepnutí do sRGB režimu se čísla zhoršila na průměrnou deltuE 3,5 a maximální 7,9, při pokrytí gamutu 93 %. To jasně indikuje, že monitor není pro tento barevný prostor správně nastavený – barvy umí mít přesné a neměl by mít problém tento gamut pokrýt dokonale.

Závěr

Jedná se povedený přenosný monitor, který je určený zejména pro profesionální fotografické a videografické použití. Kalibrace z továrny použití směřuje spíše na ty, kdo pracují s širokými barevnými gamuty jako DCI-P3 nebo AdobeRGB spíše než s sRGB. V tomto režimu nemá přesné podání barev, ale také jej moc dobře nepokrývá.

Způsobů použití se nabízí hned několik, monitor může posloužit jako displej při úpravě fotek, pro jejich zobrazení přímo na place a nebo i při nahrávání videa. Jeho velkou silou je absence další konkurence, ještě jsem se nesetkal s takto barevně přesným přenosným monitorem, který by měl mnoho důmyslných funkcí pro profesionály.

Cena 12 500 Kč je na první pohled vysoká, ale běžné grafické monitory začínají na 10 000 Kč a stolní OLED monitory stojí přes 20 000 Kč. Zde sice máme menší úhlopříčku, ale také více funkcí. Každopádně profesionál nemá moc na výběr, protože konkurence v tomto odvětví není vysoká.

Viewsonic VP16

Specifikace: