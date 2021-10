Recenze objektivů Laowa 12 mm F2,8 Zero-D a 14 mm F4 Zero-D DSLR: skvělé širokáče

Zatímco na menší čtrnáctku lze našroubovat závitové filtry (67 mm), velká dvanáctka to již neumožňuje. Má i zvláštně řešenou krytku předního optického členu, která se na objektiv pouze nasouvá. To je velmi příjemné řešení, protože nevyžaduje žádné zacvakávání ani odjišťování a přitom dobře drží na svém místě.

Největší problém za celé testování jsem měl se sluneční clonou Laowy 12 mm F2,8 Zero-D, ta totiž nešla zacvaknout (a že jsem se snažil) a pravidelně se pohybovala. To byla dost zásadní obtíž, protože i sebemenší pootočení znamenalo, že se clona dostala do záběru. A pokud o tom fotograf neví, v hledáčku si toho nemusí všimnout a při prohlížení na velkém monitoru se potom chytá za hlavu. U druhého objektivu sluneční clona držela pevně.

Obě skla mají velmi podobnou konstrukci, clonový kroužek je vedle bajonetu a jeho kroky jdou po celých clonových číslech. To je škoda, aspoň poloviny by umožnily jemnější práci, nicméně hračičkové mohou využít i mezilehlých hodnot při velmi jemném posouvání, nicméně se takto nedá odhadnout přesná hodnota clony a chybí jakákoli aretace.

Už zde postavíme oba objektivy trošku proti sobě – přeci jen jsou to i konkurenti a na svou zrcadlovku budete chtít pouze jeden z nich. A na první pohled to spíše bude menší a lehčí Laowa 14mm F4 Zero-D s rozměry 72,5 mm × 75 mm / 72,5mm × 73 mm (Canon/Nikon) a hmotností 320/360 gramů (Canon/Nikon). K tomu připočítejme kovové tělo a máme opravdu hezký objektiv, který se skoro vejde do kapsy a je ideální na dlouhé cesty.

Protisvětlo a bokeh

První porovnání ukazuje běžnou noční scénu na F11 a stejný čas. Je zde však patrné, že Laowa 12 mm F2,8 Zero-D při shodném nastavení propouští více světla – zhruba o 1/3 EV.



Vlevo Laowa 12 mm F2,8 Zero-D a vpravo Laowa 14mm F4 Zero-D

Druhé srovnání již přináší velké rozdíly mezi oběma objektivy. Laowa 14 mm F4 Zero-D má nádhernou a velmi čistou hvězdičku okolo silných světelných zdrojů, zatímco dražší dvanáctka i přes vyšší počet lamel clony ji nemá až tak ostrou a do toho ještě promlouvají rušivé odlesky.



Vlevo Laowa 12 mm F2,8 Zero-D a vpravo Laowa 14mm F4 Zero-D

Snímky hvězdiček jsou foceny na F11 a lze na nich spočítat (počet paprsků děleno dvěma), kolik lamel má clona kterého objektivu. Zde to je 7 vs 5 a zajímavé je, že čtrnáctka má velmi hezký odlesk přesně ve tvaru pětihranu, tedy clonového otvoru (při více lamelách odlesk většinou připomíná kruh).



Vlevo Laowa 12 mm F2,8 Zero-D a vpravo Laowa 14mm F4 Zero-D

Ze stejné pozice jsem zaostřil na nejkratší zaostřitelnou vzdálenost a úplně jsem otevřel clonu. Je zde vidět bokeh, jež je u dvanáctky líbivější, neboť ta má lepší světelnost. Zvláštní jsou i odlesky, zatímco čtrnáctka má sérii odlesků mířících do levého dolního rohu, dvanáctka vytváří pomyslný světelný luk – a ač to zde není až tak patrné, jeho ramena vycházejí ze snímku a následně se do něj v levé dolní části vracejí a spojí se. Taktéž je patrný i světelný šíp vycházející z lampy a mířící do levého dolního rohu.

Protisvětlo ve dne

Odlesky jsou méně patrné u Laowy 14 mm F4 Zero-D, ta má, zdá se, i menší ztrátu kontrastu okolo slunce a její difrakční hvězdička je výraznější. Ti pozorní si u Laowy 12 mm F2,8 Zero-D všimnou i odlesku v pravém dolním sektoru snímku, který velmi nápadně připomíná odlesk ze srovnání výše.



Vlevo Laowa 12 mm F2,8 Zero-D a vpravo Laowa 14mm F4 Zero-D

Každopádně oba objektivy zvládají protisvětlo velmi dobře, když uvážíme, jak jsou širokoúhlé. Jistě v tomto případě pomůže sluneční clona, která zabrání vniknutím paprsků z extrémních úhlů.