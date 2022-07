Recenze herního monitoru Viewsonic Elite XG320Q. Nenechte se zmást

Plusy Nízký input-lag

Rychlá odezva

Minimální ghosting

G-sync

Hezké podsvícení Minusy Nemá sRGB režim

Postrádá USB-C

Nerovnoměrné podsvícení

Velmi rozměrný stojan 8 /10 Hodnocení

Monitor je označován jako kříženec mezi herním přístrojem a nástrojem pro fotografy či videografy, spojuje totiž parametry vysoké obnovovací frekvence a přesných barev. V dnešní době jsou však často hráči zároveň i tvůrci obsahu, takže je velmi příhodné zkombinovat oba přístupy do jednoho univerzálního monitoru.

Viewsonic Elite XG320Q má úhlopříčku 32“ s rozlišením QHD, tedy 2560 × 1440 px. To už je na hraně jemnosti; zvláště pokud budete sedět blízko monitoru, uvidíte pixely. Obnovovací frekvence je 165 Hz, případně po přetaktování až 175 Hz. Pro 175 Hz musíte v menu monitoru povolit Overclocking a následně ve Windows zvýšit obnovovací frekvenci. Jedná se tedy o přetaktování, takže ne každý monitor jej musí zvládnout – proto naše testy budou probíhat na 165Hz frekvenci.

Bytelný, ovšem zabírá místo

Konstrukce monitoru je celkem robustní, to zahrnuje i rozměrný stojan. Ten nejen zabírá místo na stole, ale ještě k tomu vytváří mezi displejem a zdí za stolem vcelku velkou mezeru, takže do těsnějších prostor se nehodí. Případně bude lepší vybrat vlastní stojan, monitor podporuje uchycení VESA 100. Možnosti dodávaného stojanu jsou jen výšková nastavitelnost, naklopení do stran a okolo horizontální osy.

Celkově provedení monitoru cílí spíše na hráče než na fotografy. První skupinu více zajímá RGB podsvícení nebo držák na sluchátka. Fotografům může chybět pivot nebo snazší přepínání mezi fotografickými a herními režimy. Designově zajímavý je „podbradek“ pod spodní hranou displeje – je rozměrný a jeho vrchní strana se leskne, takže odráží obraz z displeje, což může působit rušivě.

Monitor je typicky herní i z hlediska konektivity; sice má USB hub, ale již nemá připojení skrze USB-C. Takže není možné připojit notebook jedním kabelem, přes který proudí obraz, zvuk, elektřina a jsou jím skrze monitor připojené periferie. Je škoda, že tuto funkci herní monitory od svých kancelářských protějšků stále moc nepřebírají.

Zajímavou vychytávkou je i tzv. vodítko myši, tedy vysunutelný gumový držák kabelu. Podobá se mouse bungee a slouží hráčům, aby se jim kabel u drátových myší nezasekával ve změti dalších kabelů. Nejlépe bude fungovat, pokud máte myš umístěnou blízko monitoru.

Menu a funkce

Menu se dá velmi snadno ovládat joystickem a dvěma pomocnými tlačítky. První z nich je vypínací, druhé přepíná mezi režimy, ovšem nevyžaduje potvrzení, takže i když se chcete jen přes režim překliknout na jiný, stejně jej monitor inicializuje, což klidně trvá několik sekund. Proto rychlé přepínání levým tlačítkem shledávám neohrabané. Menu není příliš přehledné a některé důležité položky jako jas jsou poměrně hluboko zahrabané.

PureXP je backlite strobing, tedy systém na snížení pozorovatelného rozmazání obrazu díky blikání podsvícení displeje. Je možné vybrat čtyři síly efektu technologie nebo ji vypnout. Motion blur redukuje velmi dobře, UFO test dopadl, co se ostrosti týče, výborně. Nicméně už i na nejnižší stupeň za UFO vznikl trailing, který se na vyšších stupních zhoršoval, zatímco ostrost zůstávala velmi podobná. Funkce je tedy zajímavá a pro mnohé užitečná, osobně bych doporučil zůstat u nejnižšího stupně s označením „Light“.

Overdrive má celkem pět možností nastavení, ale ty jsou u testované jednotky natolik podobné, že mezi nimi téměř nevidím rozdíl. Zřetelnost všech pěti možností je velmi solidní, i když ostrosti s PureXP nedosahuje. Ghosting je ovšem jen minimální a přechody mezi barvami jsou velmi rychlé. Protože při vyšší síle nevznikají problém, používal jsem overdrive na maximální hodnotu.

Testy

Repráčky nemají vůbec špatnou kvalitu, takže na nějaké základní použití poslouží rozumně. Každopádně řádné reproduktory k počítači nenahradí a u filmů budou mít problém ozvučit celou místnost. Nejsou totiž vyloženě hlasité.

Přechod bílá-šedá bílá-černá šedá-šedá Rise 5,8 ms 4,2 ms 5,4 ms Fall 3,0 ms 3,5 ms 4,9 ms

Měření barevných přechodů u pixelů potvrdilo, že mezi jednotlivými možnostmi over drivu nejsou výrazné rozdíly, v některých případech zejména na fallu neexistoval rozdíl mezi nejrychlejší a nejpomalejší volbou. Jindy byl rozdíl v desetinách milisekund, výjimečně celá milisekunda. Nejvhodnější volbou opravdu bude nastavit overdrive na maximum.

Minimální jas činí 80 nitů při spotřebě 26 W, což je pro práci v noci více, než by bylo příhodné. Maximální jas 308 nitů je při spotřebě 50 W, což je solidní, ale není to dobrá hodnota, když se monitor chlubí VESA DisplayHDR 600. Průniky světla při zobrazení černé barvy jsou pohledově jen minimální, občasně lze zahlédnout mírný IPS glow.

Naměřený kontrast činí 850:1, což není zrovna dobrá hodnota pro IPS panel – ty mívají okolo 1000:1. Gama se zastavila na hodnotě 2,18. Input lag činí 9,7 ms, což je opět velmi solidní hodnota. Problém je ovšem v barvami, při měření v sRGB gamutu jsme naměřili odchylku dE 7, to je výrazně mimo a má to velmi jednoduchý důvod.



Trojúhelník s tmavým ohraničením je sRGB gamut, trojúhelník s bílým ohraničením je gamut monitoru. V nastavení chybí položka, která by efektivně omezila gamut na sRGB

Monitor bohužel nemá sRGB režim, ale celou dobu pracuje s větším Adobe RGB gamutem. To znamená, že drtivou většinu obsahu internetu, filmů či fotek zobrazuje přesaturovaně, tedy nepřesně. Barvičky jsou sice na první pohled hezčí, ale pro tvůrce obsahu to není příznivé, neboť uvidí jiné barvy než většina těch, kdo budou jeho obsah konzumovat. Jediným řešením je tak rovnou koupit kalibrační sondu, to je krkolomné řešení, protože mnoho herních monitorů na trhu má ryze sRGB režim. Každopádně při neexaktním použití jsou barvy líbivější, takže pro hráče se nejedná o obtíž.

Druhým problémem pro fotografy je nepřesné vyvážení bílé – rohy monitoru jsou až o 3,5 dE odlišné od středu, což již může člověk okem rozeznat. Homogenita podsvícení také není moc dobrá, průměr 89,2 % a minimum 77,8 % patří mezi nejhorší výsledky, které jsem u podobných monitorů naměřil za posledního půl roku. Nemusíme ani brát nejpřísnější kritéria, abychom tento monitor mohli nazvat negrafickým.

Zhodnocení

Po testu již nemůžeme tvrdit, že se jedná o kombinaci herního a grafického monitoru. Spíše jde o herní monitor, který poslouží i těm, kdo potřebují pracovat v Adobe RGB barevném gamutu a nemusí se přepínat do běžného sRGB. Pro účely běžného tvoření obsahu a hraní bych doporučil poohlédnout se po jiném monitoru. To však neznamená, že Viewsonic Elite XG320Q není dobrým herním monitorem. Má velmi dobré pixelové odezvy a nízký vnímaný motion blur, k tomu disponuje G-syncem a má spoustu drobných vychytávek.

Ukazuje se zde ale problém síly marketingu a dopady jednoho chybějícího nastavení – sRGB režimu. To by velmi pomohlo při běžném konzumování nebo vytváření obsahu, ale stále by to kvůli špatné homogenitě podsvícení i vyvážení bílé fotografům nestačilo. Hráčům jej však mohu doporučit.