Recenze grafického 4K monitoru ViewSonic VP2768A-4K. Přesné barvy za dostupnou cenu

Patří mezi nejlevnější grafické monitory s 4K IPS panelem a 10bitovými barvami s cenou 18 790 Kč. Může být i levný grafický monitor dobrý a posloužit i jiným účelům?

Plusy 4K rozlišení

Přesné barvy z továrny

Cenová dostupnost

USB-C zpětné dobíjení

Má pokročilé funkce Minusy Plastová konstrukce

Složité ovládání

Nižší maximální jas

Nepokrývá AdobeRGB

Chybí joystick 8 /10 Hodnocení

ViewSonic VP2768A-4K vypadá jako velmi dobrý kancelářský i grafický monitor, plocha 27" panelu je dostatečná, rozlišení je velmi jemné. Nadto umožňuje připojení přes USB-C se zpětným nabíjením, USB rozbočovačem a lze skrze něj přenést do notebooku i internet díky Ethernet portu monitoru. Pro připojení stolního počítače jsou k dispozici HDMI a DisplayPort.

Monitor potěší už při prvním spuštění. Stačí jen v menu přepnout barevný prostor na sRGB barevný profil (jinak jsou barvy rozhozené) a monitor má skvělé barvy díky kalibraci z továrny. Delta E je 1,16, což je výborná hodnota. Není potřeba nic zdlouhavě nastavovat a hned můžete třeba jít upravovat fotky. Gama má hodnotu 2,18 a povedený je i jas, naměřili jsme 1200:1, což je na IPS panely velmi solidní.

Technické parametry ViewSonic VP2768A-4K:

Velikost displeje: 27"

Rozlišení: 3840×2160 px

Poměr stran: 16:9

Typ panelu: IPS

Plochý displej: ano

Statický/dynamický kontrast: 1300:1/20M:1

Barvy: 10bitové (s FRC)

Odezva: 6 ms

Obnovovací frekvence: 60 Hz

Konektory: 1× USB-C, 1× USB-B, 2× USB-A, 2× HDMI, 1× DP, 1× Ethernet, 1× 3,5mm jack, 1× napájecí

VESA: 100×100 mm

Rozměry se stojanem: 613×413~543×215 mm

S sRGB režimem je spojeno snížení jasu obrazovky a zároveň zvýšení spotřeby monitoru. Zjevně se zapínají jiné obvody. V sRGB režimu má monitor rozsah podsvícení 12 – 140 nitů, což může být za slunného dne málo, i když maximum 236 nitů ve výchozím nastavení také není moc. Podobně běžná spotřeba (při 120 nitech) je v sRGB režimu 33 W, zatímco mimo něj jen 24 W.

Při zvyšování a snižování jasu se barvy nemění, což je jenom dobře. Při konstantním jasu 120 nitů je podsvícení velmi rovnoměrné a podobně i vyvážení bílé, resp. přesnost barev jsou dobré po celé ploše monitoru – vizte přiložené grafy. To jej činí velmi způsobilým k pokročilé grafické činnosti.



Delta E pro 40 bodů na monitoru. Hodnoty mají velmi nízkou odchylku a představují dobré rozložení barev

Dobré nastavení s horší ergonomií

Když se zastavíme u konstrukce, přístroj splňuje všechny požadavky na dobrý kancelářský i grafický monitor. Disponuje výškovou nastavitelností, naklápěním, otáčením do stran a i pivotem, tedy možností natočení na výšku. Konstrukce je velmi bytelná a elegantní, bohužel plastová, ale dalo se čekat, že právě zde se bude šetřit.

Největší výtka směřuje k ovládání OSD menu, to je podrobné, ale někdy až moc. Navíc je ovládáno pěti tlačítky (plus pod nimi je vypínací tlačítko) a navigace je složitá. V této cenové třídě by si monitor jednoznačně již zasloužil pohodlnější joystick. Volby jako filtr modrého světla samozřejmě nechybí a stejně tak další podstatná nastavení.

Verdikt

Celkově se ViewSonic VP2768A-4K povedl a splňuje nároky pokročilejšího fotografa na přesnost barev a zároveň je ideálním společníkem pro kancelářskou činnost. Lze jej tedy využít jako univerzální monitor na multimédia i při home office. Skvělá je i kalibrace přímo z továrny.

První 4K grafické monitory začínají již okolo 14 000 Kč, u Viewsonicu se připlácí za připojení skrze USB-C se zpětným nabíjením a napojením na síť přes Ethernet port, což je skvělé pro kancelářskou práci. Oproti dražším modelům nemá větší pokrytí gamutů jako AdobeRGB nebo zabudovanou sondu.