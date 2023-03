Raspberry Pi oznámilo nový kamerový modul s automatickým ostřením a HDR

Společnost Raspberry Pi vydala v průběhu let pro svůj počítač o velikosti kreditní karty už řadu kamer. První iterace byla poměrně špatná a jen 5MPx, nástupce s označením Camera 2 zvýšil tento počet už na 8,1 MPx. Nový modul Camera 3 tuto hodnotu ještě zvyšuje, a to na o něco užitečnějších 11,9 MPx. Je to také první fotoaparát společnosti s automatickým ostřením s fázovou detekcí.

Jistě, není to zrovna 60MPx a více jako u špičkových bezzrcadlovek, ale mluvíme zde o počítači Raspberry Pi, který není určen k fotografování krajin a uměleckých fotografií ve vysokém rozlišení, ale převážně pro menší aplikace, jako je základní živé vysílání, monitorování a umělá inteligence. Zvýšené rozlišení spolu s přidáním automatického ostření však otevírá další možnosti jeho využití.

Video: https://youtu.be/XwYRSlqCN3A

Camera Module 3 není prvním modulem kamery pro Raspberry Pi, který podporuje automatické zaostřování. Není ani ten s nejvyšším rozlišením. Vlastně to ani není kamera s nejvyšším rozlišením, kterou Raspberry Pi vyrábí (tou je kamera HQ vydaná v roce 2020). Toto je však první oficiální modul kamery od výrobce, který nabízí funkci automatického zaostřování, kdy kromě něho nabízí také podporu HDR, a to díky snímači Sony IMX708 Quad Bayer.

Dá se očekávat, že výhody HDR režimu i automatického ostření využijí především systémy AI vision. Umožní jim zkoumat scény v nejrůznějších obtížných a kontrastních světelných podmínkách a také upravovat zaostření, jakmile kamera rozpozná objekt, aby se dokázala zorientovat v tom, co vlastně vidí. Nabízí však také potenciální výhody pro kamery pro kutily, tedy DIY kamerové pasti na divokou zvěř a dlouhodobé časosběrné kamery. Kamera také dokáže nahrávat video v rozlišení 1080p při rychlosti až 50 snímků za sekundu.

Existuje několik variant Raspberry Pi Camera Module 3. K dispozici máte jeden, který nabízí standardní zorné pole, a jeden, který poskytuje ultraširokoúhlé zorné pole. Jsou zde také verze obou těchto variant objektivů citlivé na infračervené záření. Ceny začínají na 25 dolarech za standardní verzi a 35 dolarech za ultraširokoúhlou verzi (cca 600 Kč či 800 Kč). Více informací najdete na webových stránkách Raspberry Pi.

Via diyphotography.net