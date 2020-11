Raspberry Pi 4 se systémem BrainCraft vám řekne, co vidí

Co lidé dokážou s počítačem Raspberry Pi, je poměrně ohromující, a to zejména v kombinaci s kamerou. Nejnovějším počinem je zařízení, které vám poví, na co se dívá. Používá totiž software pro rozpoznávání objektů a reproduktor.

Toto Raspberry Pi 4 využívá systém BrainCraft HAT společnosti Adafruit se softwarem TensorFlow Lite. Jednoduše tak rozumí tomu, co vidí před sebou. A díky zvukovému výstupu budete vy rozumět tomu, co říká. Je kompatibilní s 8 a 12,3Mpx modulem kamery Pi a jeho kryt je vytištěn na 3D tiskárně. To aby bylo celé řešení jednodušeji použitelné.

Reálné použití je zatím samozřejmě sporné. Jasné uplatnění najde u zrakově handicapovaných uživatelů, kteří tak získají povědomí, jaký objekt se před nimi nachází, aniž by jej museli brát do ruky. Poté se hodí např. u foto pastí. Zařízení totiž řeknete, jaký druh zvěře má fotoaparát zachytit, přičemž ostatní pohyb, aby ignorovalo. Rozpoznávání objektů pak může sloužit i k automatickému vyplňování metadat fotografie.