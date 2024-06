První dojmy ze SanDisku G-Drive ArmorATD 6 TB a Desk Drive 8 TB. Externí HDD a SSD s obří kapacitou

Firma SanDisk spadající pod Western Digital představila v květnu dvojici externích disků s obřími kapacitami. Prvním je SanDisk Desk Drive, tedy SSD s kapacitou 4/8 TB, druhým je 2,5“ HDD SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD s kapacitou 6 TB. Oba produkty jsou zaměřené na fotografy, ale pochopitelně je lze používat i pro další účely.

První novinkou je 6TB SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD, který se prodává za doporučenou maloobchodní cenu 7 305 Kč. Jedná se o první 2,5“ externí HDD s takto vysokou kapacitou. Na kapacitu 6 TB a výše většinou externí disky potřebují větší 3,5“ formát. Tím ovšem nechci naznačit, že tento disk je drobek, má obrněné tělo, takže oproti běžným 2,5“ HDD narostl do šířky i do výšky.

Disk umožňuje ochranu heslem a s 256bitovým hardwarovým šifrováním AES pomáhá udržet obsah v bezpečí. Pevné disky My Passport jsou k dispozici v různých kapacitách, konkrétně od 1 TB po testovaných 6 TB. S diskem SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD získají uživatelé externí disk do každého terénu s odolností proti nárazům, dešti, prachu a rozdrcení podle normy IP54, která pomáhá chránit záběry či fotky od pobytu v přírodě až po návrat do studia.

V praxi nás zaujalo obrnění disku, guma po okrajích disk chrání proti pádům, samotné tělo je hliníkové a v batohu může hrozit poškrábání povrchu. Disk je s 132 × 88 × 30 mm a 350 gramy spíše větším a těžím v porovnání s dalšími 2,5“ HDD, takže bychom jeho nasazení opravdu doporučovali spíše do náročných podmínek. Do běžné kanceláře postačí menší zařízení. Zaujme také krytka USB-C konektoru, kterou budete muset oddělat a zadělat u každého připojení disku. Tento konektor se také stará o napájení.

Při prvním osahání jsem také disk otestoval CrystalDiskMarkem, abych měl aspoň základní představu o jeho rychlostech. Čtení i zápis se na rychlém USB pohybuje okolo 130 MB/s, omezením bude nejspíše samotná technologie HDD, disk se otáčí 4800 ot./min, řadiče ani USB rozhraní v tomto případě nebudou limitem. Takovouto rychlost ovšem od plotnového disku očekáváme, konkurence je na tom velmi podobně.

SanDisk Desk Drive 8 TB

Další květnovou novinkou je externí SSD úložiště s obří kapacitou 8 TB, případně je k dispozici i varianta s 4 TB. Zde už ani tak nemluvíme o běžném externím disku, který slouží k přenášení dat mezi počítači, ale o úložišti, které budete používat podobně jako to interní. Například když už nebudete moct přidat další úložiště do počítače či notebooku nebo když budete své fotografie a videa potřebovat mít dostupná doma i v kanceláři, tohle je optimální řešení.

Zajímavostí je, že výrobce disk rovnou vybavil konektorem a napájením do zásuvky, běžně bychom očekávali, že takovéto externí zařízení bude schopné fungovat z napájení skrze USB kabel. Ty dnes umí běžně přenést i více než 18 W, které jsou specifikované na adaptéru. Disk také není úplně malý a lehký, rozměry činí 99 × 99 × 40 mm a hmotnost 268 gramů, což je pro běžné externí SSD nadstandardní. Zde se však pohybujeme v extrémech, kapacita 8 TB je na trhu téměř výjimkou a výrobce potřebuje zajistit dlouhodobé spolehlivé fungování.

První výtka směřuje k maximální rychlosti, disk je omezený rozhraním USB 3.2 Gen 2, jehož maximum je 1 050 MB/s. Konkurence přitom nabízí externí SSD s dvojnásobnými rychlostmi díky použití USB 3.2 Gen 2x2. Ne každý má na počítači až takto rychlé USB, ale u drahého zařízení pro profesionály bychom očekávali rychlejší rozhraní. V testech CrystalDiskMark se ukázalo, že disk opravdu maximálně saturuje tyto rychlosti, takže by asi ještě byl prostor jít výše. Na druhou stranu v praxi bude brzdou spíše jiná komponenta, ať už třeba SD karta při kopírování dat nebo procesor při zpracování fotek a videí.

Výrobce připojuje rychlé zálohování fotografií, videí a souborů rychlostí SSD pomocí Apple Time Machine nebo automatické zálohování pomocí přiloženého zálohovacího softwaru Acronis True Image for Western Digital, který je k dispozici po stáhnutí. Disky SanDisk Desk Drive s kapacitou 4 TB (doporučená maloobchodní cena 10 466 Kč) a SanDisk Desk Drive s kapacitou 8 TB (doporučená cena 19 280 Kč) se právě dostávají do prodeje.

Pro oba disky můžete stahovat dodatečný software od výrobce, ten zahrnuje různé programy pro správu, bezpečnost, diagnostiku, aktualizaci firmwaru, vytvoření RAIDu či zmíněné zálohování. Oba také mají solidní příslušenství zahrnující potřebné kabely i napájení. Poznatky z dlouhodobého a každodenního používání přineseme v samostatných recenzích.