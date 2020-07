Přestaňte se fotit v našem toxickém odpadu! Varuje ruská společnost instagramisty

Uživatelé Instagramu udělají pro lajky cokoli, nehledě na to, jak je to nebezpečné nebo hloupé. Poslední trend pořizování velice stylových snímků a jejich publikování na Instagram, totiž spočívá ve fotografování u tzv. „novosibirských Malediv“ – nejkrásnějšího azurového jezera na Sibiři.

Samozřejmě to má ale háček. Zbarvení tohoto jezera je totiž takové právě z toho důvodu, že do něho nedaleká uhelná společnost vypouští chemický odpad. Na pohled to tedy sice může být krásné, kdyby vás ale napadlo se v tomto jezeře koupat, asi by vám to příliš nevonělo. Také proto vydala společnost The Siberian Generating Company pro všechny, které by to mohlo napadnout, varování. To, že jezero ani nenese jméno ale jen označení CHP-5, totiž instagramerům k zastrašení evidentně nestačí.

Předně je důležité říci, že pokud nepřijdete do kontaktu s vodou, žádné bezprostřední nebezpečí vám nehrozí. Škodlivé látky nejsou do vzduchu vypouštěny ani vypařováním vody, jak k tomu tedy dospěly testy dvou nezávislých laboratoří.

Nicméně její chemické složení je plné škodlivin (obsahuje uhličitany vápenaté, různé soli a oxidy kovů, pH vody je pak více jak 8), které by vám v tom lepším případě pouze vyvolaly alergickou reakci. Scénář ale může být o poznání horší.



Spoře oděné ženy a azurová voda – ideální kombinace. Co naplat, že byste měli po koupání v tomto toxickém jezeře kožní vyrážku. A to v tom lepším případě.

Dno je totiž do značné hloubky extrémně bahnité, takže hrozí potenciální uvíznutí, což je největší riziko pro všechny skvěle vypadající fotografie chtivé.

Bahno tvoří popelavé zbytky z hoření uhlí, které si sedají na dno jezera, přičemž může tato vrstva mít i dva metry. Společnost tak poukazuje hlavně na to, že se nejedná o přírodní jezero, ale o jezero vytvořené lidmi právě k tomuto účelu sloužící.

Co naplat, když jsou snímky z této lokace tak poutavé. Navíc když fotograf do scény zakomponuje spoře oděnou ženu. Ostatně podívejte se sami, stačí si do hledání na Instagramu zadat #maldives_nsk, nebo se můžete rovnou podívat na stejnojmenný účet.