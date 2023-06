Přepracovaný snímač od Sony výrazně sníží šum u fotek z mobilu, poprvé se ukáže v Xperii 1 V

Nový typ snímače od Sony by měl umět zachytit dvojnásobné množství světla oproti konvenčním senzorům. To znamená i výrazné snížení šumu. Sony má tento snímač ve vývoji již delší dobu, nicméně až nyní se dostal do prvního produktu, kterým je Sony Xperia 1 V mířící na trh za necelý měsíc.

Změny se nedají označit za revoluci, protože stále staví na CMOS technologii, ovšem mění se její detaily. Konkrétně Sony nazývá technologii jako dvouvrstvé tranzistory v pixelu, běžně se nacházejí fotodioda i tranzistor na stejném substrátu, ale nyní jsou rozdělené.

To mimo jiné znamená, že fotodioda i pixelový tranzistor mají každý více prostoru. Fotodioda má konkrétně podle videa větší objem, což napomůže pojmout více světla a umožní větší dynamický rozsah. Pixelový tranzistor může mít větší plochu zesilovače signálu, takže výsledný obraz je méně zašuměný.

První zařízení s tímto typem snímače se nachází v Xperii 1 V, má 52 Mpx a velikost 1/1,35“, takže po této stránce nemůže konkurovat senzorům jednopalcového typu. Sony se tedy spíše spoléhá na kvalitu jednotlivých pixelů. Pokud vás bude zajímat, jak si tento snímač povede v praxi, sledujte Mobilmanii, kde v recenzi Xperie podrobněji rozeberu výkonnost hlavního foťáku. Také se dá očekávat, že se tento snímač objeví i v dalších mobilech nebo že Sony představí další senzory pro smartphony postavené na této technologii.