Pozor na zvířata! Kradou fototechniku. Jako např. tento krab, který udělal škodu za 100 tisíc Kč

Je poměrně známým faktem, že si zvířata ráda vypůjčují profesionální fototechniku z různých důvodů. Lvice ukradla fotoaparát jako hračku pro svá koťata, orel bělohlavý si pak kameru GoPro spletl s lososem. A to nemluvě o opicích, které si rády pořizují svá selfíčka.

To, co se ale podle ABC News Australia stalo australské studentce z Western Sydney University Annabel Dorresteinové je trošku jiná káva. Ta totiž na Vánočním ostrově zachycovala podobu mango stromu přes celou noc. Během ní ale nebyl u techniky nikdo přítomen, až tedy na zákeřného lupiče. Druhé ráno totiž na místě chyběla termokamera v ceně 4 000 dolarů, v přepočtu nějakých 100 tisíc korun.

Annabel Dorresteinová měla co dočinění s místními loupežníky již dříve. Vždy ale svou techniku úspěšně zachránila.

Vzhledem k tomu, jaké se na místě našly stopy, bylo zjevné, kdo je pachatelem. I když totiž byla kamera zajištěna, vrypy od klepet jasně ukazovaly na místní obří kraby, kteří mají rozpětí nohou až dva metry a běžně váží 4 kg. Navíc to nebylo poprvé, co zde Annabel zachraňovala svou techniku. Vždy ji ale našla víceméně bez poškození.

Tentokrát tomu bylo jinak. I když celý tým sledoval stopy, kameru nenašel ani po několikahodinovém pátrání. A proč kamera kraba vlastně tak zajímala? Krab palmový je největší suchozemský krab, kterému se přezdívá i kokosový nebo trošku prozaičtěji krab lupič. Kokosový proto, že mu svými klepety nečiní problém rozlousknout i kokosový ořech a lupič proto, protože prostě jen rád zkoumá cizí věci.

Spoušť nalezená na místě jasně ukazuje, že zde nebyl přítomný ledajaký zloděj.

Jak upřesňuje hlavní strážce Vánočního národního parku Rob Muller, jsou tito krabi velmi zvědaví a mají výjimečně dobrý čich. To je pak nutí objevovat nejrůznější předměty, a to samozřejmě zejména u turistů, v tomto případě vědců. Objekty zájmu také obvykle odtáhnou mimo dosah (po stromech šplhají až do výšky 6 m), aby je mohli v klidu prozkoumat. Pravděpodobně se tak Annabel se svou kamerou již neshledá.