Používáte na iPhonu a iPadu Lightroom? Dejte si pozor na aktualizaci, aplikace maže fotky ze zařízení

Aktualizace aplikace Adobe Lightroom na verzi 5.4.0 odstranila fotografie a uživatelské předvolby na zařízeních iPhone a iPad, které nebyly připojeny ke Creative Cloudu. Pokud ji tedy máte v App Storu dostupnou, ignorujte jí. Adobe už mělo vydat opravu v podobě verze 5.4.1.

Uživatelé na Facebooku, Redditu a na vlastních fórech Adobe si všimli, že jejich práce v mobilních iOS aplikacích zmizela, a že se tím ztratili i více jak 2 roky své práce. Adobe problém veřejně uznalo a uvedlo, že problém je omezen na iPhone a iPad verzi aplikace 5.4.0 a že soubory rozhodně není možné jakkoli obnovit.

Jinými slovy, pokud jste o ně přišli i vy, už se s nimi neshledáte. Problém postihl hlavně ty, kteří nevyužívali žádný placený plán Creative Cloudu a ty, jejichž práce se s cloudem nestihla před aktualizací aplikace synchronizovat.

V zásadě tedy jde o to, že vše, co bylo uloženo pouze lokálně na vašem iPhonu nebo iPadu a nebylo nahráno do cloudu Adobe, je pryč. Verze 5.4.1 sice zabrání problému šířit se i mezi ty uživatele, kteří aplikaci ještě neaktualizovali, chybějící fotografie ani předvolby však uživatelům, kteří o ně v předchozí verzi přišli, nevrátí. Adobe zároveň uvedlo, že aplikace Lightroom mobile na platformě Android, Lightroom na MacOS a Windows a Lightroom Classic nebyly tímto problémem nijak ovlivněny. Biti tak jsou jen uživatelé telefonů a tabletů společnosti Apple.