Poslední šance na levný nákup? Nejen Nikon má od dubna zdražit

Servery jako Nikonrumours.com již dlouho informují o zdražení vybavení Nikonu od začátku dubna. Důvody mají být inflace, zdražení dopravy, nedostatek čipů nebo následky pandemie covidu. Ani těsně před začátkem dubna se neobjevily žádné oficiální informace, přičemž podle některých zdrojů má zdražení nastat již od 1. 4. a o aprílový vtípek se nejedná.

Stejně tak některé zprávy zmiňují hlavně severní Evropu, do níž se Česko nepočítá. Informace z Nikonu jsou však takové, že evropský Nikon jedná jednotně, takže případná změna ceny by měla zasáhnout všechny státy. Pochopitelně jsme si vyžádali konkrétní informace z českého zastoupení, to však nemůže nastávající situaci komentovat.



Není jasné, které části fotografické výstroje zdraží, dá se ale očekávat, že zvýšení cen bude plošné

I z toho lze vyvodit nějaké důsledky. Pokud by informace byla zcela smyšlená, Nikon by ji určitě velmi rád vyvrátil. Pokud smyšlená není, informace o zdražení by chtěl co nejvíce nechat zapadnout, aby nezvyšoval tlak na obchody s již téměř vyprodanými skladovými zásobami. Můžeme tedy odtušit, že zdražení přijde.

Nedostaneme však odpověď na další otázky, které jsem do Nikonu posílal a které by daly zdražení do větší perspektivy. Nevíme tedy, o jak velké zdražení půjde a zdali zasáhne všechny části trhu. Podobně není známo, zdali stále budou probíhat různé slevové akce jako cashbacky. Zdražení můžeme očekávat s novými dodávkami do obchodů, ovšem není patrné, zdali se zvýší současně velmi špatné skladové zásoby. Dokonce by dávalo smysl, kdyby Nikon s dodávkami počkal na zdražení.

Nikon ale není jediný, kdo má od první dubna zdražit. Podle Digital Camera World má být mezi značkami i Canon, Leica, Zeiss, Tokina či Kenko. Všechny mají zdražit na začátku dubna, takže v březnu je možná poslední šance na nákup za staré ceny, případně v dubnu by se mohly doprodávat skladové zásoby. Nyní není jasné, zdali například ve slevových akcích ceny klesnou na před dubnové hodnoty. Vývoj situace budeme i nadále sledovat.