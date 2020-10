Pojízdný stativ a světelná Hvězda smrti – zajímavé novinky na Kickstarteru

Trexo Wheels je stativ na kolečkách, který vám umožní vytvářet zajímavý videoobsah, Foldio360 je zase jistá varianta soft boxu, která tak trochu vypadá jako Hvězda smrti z Hvězdných válek. Obě tato zařízení aktuálně shánějí podporu v crowdfundingovém Kickstarteru.

Trexo Wheels je malý stativ na kolečkách, na který upnete ideálně svůj telefon nebo zařízení do váhy 2,7 kg pořizující videozáznam. Do jisté míry tak umí nahradit slider s tím rozdílem, že poskytuje plynulejší pohyb. Dokonce mu můžete namapovat přesnou trasu a říci mu tak, kudy má projíždět, a to i bez provázanosti s mobilní aplikací. Umí provádět nejen lineární ale i kruhové přejezdy, které, pokud jsou prováděny po rovné ploše, vypadají poměrně efektně.

Přidanou hodnotou produktu je možnost použít jej i pro 360° fotografii. Zařízení se totiž umí otáčet kolem své osy. Nechybí mu standardní čtvrtinový závit, tlačítka pro okamžité ovládání, ani různé režimy, jako je časosběr.

Trexo Wheel vydrží na jedno nabití 2 hodiny chodu, za stejnou dobu se i nabije. Projekt na Kickstarteru je financován více jak 350 tisíci dolary, přičemž cíl byl vybrat jen 40 tisíc. Podporovatelům se finální produkt začne doručovat už během letošního prosince. V rámci kampaně bylo možné Trexo Wheel pořídit už za 350 dolarů (cca 8 000 Kč), plná jeho cena bude 699 dolarů (cca 16 000 Kč).

Zafinancován je i produkt pod názvem Foldio360 Smart Dome. Na něho chtěli tvůrci vybrat 100 000 dolarů a na účtu už mají o celou polovinu víc. Jedná se o fotografické all-in-one řešení pro produktovou fotografii. Cílem zde bylo vytvořit zařízení, které poskytne ideální světlo bez rušivých stínů a s minimální nutností následné postprodukce fotografií. Proto vznikla tak trošku futuristická Hvězda smrti.

Do ní umístíte fotografovaný předmět a už cvakáte jeden snímek za druhým. Nově navržená duální skořepinová struktura jedinečně rozptyluje světlo a eliminuje odraz světla na vašich fotografiích. Design tvaru kopule navíc umožňuje přesné a rovnoměrné osvětlení. Přítomna je i podpora 360° fotografie. Světlo, jeho intenzitu a teplotu, ovládáte skrze propojenou mobilní aplikaci.

Fotografovat lze zepředu ale i shora, nožky jsou odnímatelné, zepředu je čtvrtinový závit k uchycení stativů atd. Základ vás v kampani vyjde na 320 dolarů (cca 7 400 Kč), finální cena pak bude 399 dolarů (cca 9 200 Kč). Doručovat se bude až v březnu 2021. Maximální objekt, který se do zařízení vejde, pak nesmí mít jednu z délek větší jak 15,2 cm.