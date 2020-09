Podzimní Zoner Photo Studio X: vyzkoušeli jsme nové funkce

Nová křivka Luma

Vylepšení se dočkal také nástroj pro korekci tonality snímku pomocí křivky (Tonální křivka). Ti, kdo by očekávali podporu výběru tonální oblasti, již chcete doladit, pomocí kapátka (tak jak to umí Lightroom), budou sice zklamaní, nicméně náplastí jim budiž nový, a velmi užitečný, mód.

Stávající křivku RGB a kanály jednotlivých barev totiž doplnila křivka Luma, která, jak se píše v tiskové zprávě (a je to pravda), „lépe zachovává původní úroveň saturace barev“. Zatímco v módu RGB ovlivňujete jak jasový, tak barevný kontrast snímku, v novém režimu zůstávají barvy v téměř původním stavu. To je opravdu příjemná funkcionalita, zejména tam, kde je nasycení (neřkuli přesycení) nežádoucí, jako třeba u portrétů.

Lokální úprava barev i tonality

Lokální úpravy v modulu Vyvolat mají k dispozici další nástroje: nově lze na oblasti snímku, vybrané pomocí přechodového, kruhového a štětcového filtru, upravovat barvy a pomocí křivky také tonální podání. Uživatelé nyní mohou lokálně aplikovat veškeré nástroje pro úpravu barev, které Zoner představil v jarní aktualizaci.

Prakticky novinku využijete, například chcete-li změnit barvu konkrétního objektu v záběru tak, aby zapadl do barevné kompozice snímku, nebo jen doladit jeho odstín či sytost. Při lokální editaci barev je nutné zvolit správný výběrový nástroj podle barevné mapy snímku. Nachází-li se v okolí barvy, kterou chceme změnit, plochy podobného odstínu, je třeba provést výběr co nejpřesněji (tady pomocí štětce), aby nedošlo k nechtěnému posunu barev tam, kde to není žádoucí.