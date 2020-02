Podívejte se na fotografii za 2,9 milionů dolarů

Častá poučka na fotografických kurzech zní: „není to o výbavě, je to o vás.“ Jistě to dokazuje i jedna z nejdražších fotografií světa, která byla v roce 2006 vydražena za 2,9 milionů dolarů. Je ale fakt, že ještě o sto let dříve nebyly takové možnosti, jaké jsou třeba dnes, kdy všichni máme alespoň mobilní telefon ve své kapse.

Podívejte se s námi na nejdražší fotografie na světě Je to již více než 170 let, co jistý Louis Daguerre udělal první fotografii. Byl to přelomový vynález, který ovlivnil dějiny lidstva, ale i umění.

Fotografii, která se jmenuje The Pond – Moonlight (Měsíční svit na rybníku), zachytil Edward Steichen v roce 1904 v Mamaronecku v New Yorku. Zobrazuje rybník, za kterým je les mezi jehož stromy vysvítá měsíc. Jedná se o piktorialistickou fotografii (přiblížení fotografie malbě nebo grafice) a o jednu z prvních skutečně barevných fotografií vytvořených ušlechtilým gumotiskem, který do roku 1907 v podstatě neexistoval.

Na počátku dvacátého století byl totiž Steichen jedním z prvních, kdo experimentoval s barevným tiskem. V roce 1907 bratři Lumièrové obdrželi patent na použití autochromu, který nakonec umožnil barevné fotografování, ale ještě předtím vymyslel Steichen komplikovaný proces se směsí arabské gumy a barevného pigmentu nanášených na platinových nebo stříbrných deskách. Měsíční svit na rybníku je příkladem této techniky a je pokládán za jeden z prvních pokusů o barevnou fotografii.

V době vzniku snímku působil Steichen také jako impresionistický malíř a na fotografii to je vidět především díky atmosféře z ní vyzařující. Roku 1963 Steichen vydal svou autobiografii, ve které o vzniku fotografie také napsal: „Romantické a tajemné měsíční světlo na mě velmi působilo. Samo světlo bylo pravý čaroděj – světlo tajemné a stále se měnící, se stíny, bohaté a plné tajemství.“

Celý proces byl velmi pracný a nákladný, proto bylo vyrobeno a prodáno jen několik kopií snímku. Aktuálně na světě existují už jen tři známé kopie této fotografie a díky ručnímu nanášení gumové vrstvy je každý tisk unikátní. Dva tisky, které nebyly v aukci, jsou v muzeální sbírce. Ta třetí byla vydražena v aukční síni Sotheby's New York v únoru 2006 za 2 928 000 amerických dolarů.

Fotografie The Pond – Moonlight od Edwarda Steichena, která byla pořízena v roce 1904 v Mamaronecku v New Yorku.

Nyní se jedná o 5. nejvýše vydraženou fotografii, lídrem je snímek Phantom od Petera Lika, který byl v roce 2014 vydražen za 6 500 000 amerických dolarů. Chcete-li se o Měsíčním svitu na rybníku dozvědět více, můžete navštívit českou Wikipedii. Více se zde dozvíte i autorovi fotografie, Edwardu Steichenovi.