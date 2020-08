Plastový 3D výtisk umožní rozdělenou multiexpozici u Instaxu

Lomo'Instant Splitzer je poměrně jednoduché zařízení určené pro fotoaparáty Lomo Instant, kde po nasazení na objektiv umožňuje rozdělit fotografovanou scénu až na čtyři části s využitím multiexpozice – výsledkem jsou koláže o několika zdrojových záběrech na jednom snímku.

Bohužel však je Splitzer dostupný pouze pro Lomo Instant, to ale neodradilo fotografa Guilerma Hernandeze, který vytvořil na 3D tiskárně objímku, určenou pro fotoaparáty Fuji Instax Mini 90. Stejně jako Splitzer, se tato část upevňuje k objektivu a nabízí možnost složení dvou záběrů do jedné fotografie, a to pouhým otáčením připevněného segmentu.

Multiexpozice je poměrně oblíbenou technikou, která díky podobnému zařízení dostává další rozměr. Zajímavá je rozhodně i cena tohoto „oddělovače“ – zatímco originální Splitzer pro Lom pořídíte za cca 15 EUR, Hernandezův výtisk můžete koupit na ebay za 5 dolarů, a to hned v několika barvách.