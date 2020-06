Photoshop Camera – nová aplikace od Adobe upřednostňuje editaci před fotografováním

Název Adobe Photoshop Camera může evokovat propojení dvou světů – fotografování a profesionální editace. I když je to do jisté míry pravda, rozhodně si odmyslete veškeré označení typu „profesionální“. Aplikace toho sice umí poměrně hodně, profesionální rozhodně není.

Od přídomku Camera by si člověk sliboval maximální možnosti ručního vstupu. Na ten ale rovnou zapomeňte. Zde nenajdete manuální ostření, určení hodnoty ISO, času ani vyvážení bílé. Dokonce zde není ani mřížka, která by vám na scénu aplikovala pravidlo třetin. Zde prakticky můžete jen určit expozici a vybrat ostřící bod. A ano, samozřejmě ještě lze zapnout zbytečnou LED.

A pak je zde editace. K dispozici máte možnosti korekce stínů, světel, expozice, kontrastu, saturace, bílých (přepálených) a černých (podpálených) ploch a několik dalších. A to je vše. Přijde vám to málo? Ano, je to málo, ale od komplexní editace je zde titul Photoshop Express a Lightroom, na které vás aplikace také přímo odkazuje. Tady je to totiž o něčem trochu jiném.

Tím je především automatická úprava. I když má mnohdy tendenci přehánět to s HDR, i naprosto nezkušeným uživatelům krásně vykreslí tmavá místa a ta světlá naopak patřičně ztmaví. A to jednoduchým „mávnutím“ kouzelné hůlky. A to tady jsou ještě filtry, respektive několik naprosto odlišných sad filtrů, které se nazývají Lenses.

Najdete zde ty portrétové, pop-artové, umělecké i ty ideální pro krajinné fotografie. Každá sada přitom obsahuje několik typů, které se od sebe méně či více liší. Všechny můžete aplikovat na scénu v reálném čase. To vám dá bonus přesně si určit např. polohu přítomných objektů. Ty se totiž v daných sadách mohou schovávat za objekty atd. Sada Reverie dokonce přidá i animace, kdy můžete výsledek exportovat jako video.

Protože je aplikace kompletně zdarma (platí se případně jen za rozšíření cloudového úložiště Adobe), vyplatí se ji vyzkoušet. Určitě ne kvůli fotografickým dovednostem, ale editací skutečně překvapí. Pokud tedy máme na mysli editaci za pomoci přítomných filtrů. Těch bohužel není mnoho, takže doufejme, že se do budoucna jejich řady o poznání rozšíří.

Základní informace: