Pět výmluv, které by fotograf nikdy neměl vyslovit

Naopak krásy Česka mohou být do velké míry neprobádané, takže i zde se vybízí mnoho příležitostí, jak nafotit netradiční snímky. Do hry vstupují i další faktory ovlivňující krajinu a aktuální scénu jako roční období či počasí. Takže jedna již tisíckrát nafocená scenérie může třeba v zimě nabídnout nové krásy.

Mé fotky jsou špatné, protože… V poslední době moc nefotím, jelikož… To jsou jen začátky vět, které naznačují, že se člověk focení příliš nevěnuje. Často to však bývají jen zástupné problémy sloužící jako výmluvy a my si v bodech níže ukážeme, proč tyto výmluvy neobstojí.

Nezapomínejte ani na fakt, že fotograf nemusí být jen nečinným přihlížejícím, ale může se aktivně zapojovat. Například při focení interiérů si pochopitelně může zapnout/vypnout různé trvalé osvětlení. Dále může manipulovat s vybavením, ať už z důvodů, že z toho místa chce fotit, daná věc scénu ruší nebo by ji obohatila. Klidně může na scénu přivést lidi, aby ji oživili – možností je spousta a záleží jen na fotografově kreativitě. Jen prosím nic neničte a nechoďte do míst, kde můžete poškodit přírodu nebo něco zničit.

Výmluva na klienta

Třeba u focení svateb se může stát, že klient s fotografy vůbec nepočítá třeba ohledně časového harmonogramu, míst na focení nebo s ohledem na zaznamenání důležitých okamžiků. Je tedy na fotografovi, aby v harmonogramu vyčlenil dost času na potřebné focení nebo aby vybral jiné lokality focení. Fotograf by se měl aktivně podílet na vytváření programu svatby a neměl by jen nečinně odkývat vše, co mu klient nakáže.

V dnešní době se můžete setkat i s klientem, který dnem i nocí projíždí Instagram a má velmi dobrou představu, co by chtěl. Někdy může mít nápady za hranicí proveditelnosti vzhledem k lokalitám, roční době nebo aktuálnímu počasí. Fotograf by i s takovým klientem vést konstruktivní dialog, co je možné nafotit a co bude vypadat dobře, protože fotograf má v tomto ohledu větší zkušenosti a dokáže situaci vyhodnotit lépe.

Pokud tedy sami sebe uslyšíte vypouštět z úst některou z těchto výmluv, zamyslete se nad svým přístupem k fotografii a zdali to není jen zástupný problém za jiný, mnohem hlubší.