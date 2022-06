Pět nepopulárních názorů ohledně fotografování

Asi to nejkontroverznější, rozporuplné a často komentované „na vybavení nezáleží“ mate mnoho fotografů. Pokud by na něm skutečně nezáleželo, tak proč za něj profesionální fotografové utrácejí stovky tisíc? Když na něm nezáleží, tak proč většina fotografů neustále pošilhává po lepším objektivu, těle nebo příslušenství?

Adam Karnacz s tímto souhlasí. Na pravidla lze navíc nahlížet nejen jako na omezení tvůrčí činnosti, ale jako na zjednodušení, pomocnou ruku, která ukáže na to, co spolehlivě funguje. Navíc mnoho pravidel nejsou vymyšlená nějakým zapšklým umělcem, ale leží na matematických základech a opakují se třeba v přírodě.

S pravidly to je vždy obtížné, je jich spousta, často prvotně nedávají smysl, naopak jejich porušování se zdá přirozené. Osobně bych tady uvedl moudro osvojené při studiu žurnalistiky – nejprve je potřeba zjistit pravidla, následně si je osvojit a pochopit a až posléze je můžete porušovat. To se týká mnoha oborů od řemesel až po umění.

Úpravy jsou podvod

V digitální éře fotografie začaly být úpravy fotografií díky jednoduchosti velmi populární, vždyť slovo „photoshopovat“ mezi lidmi dostalo stejného významu jako upravovat fotky, případně je retušovat. Fotografické filtry na jedno kliknutí jsou všudypřítomné a jejich sdílení je otázkou jen dalších několika kliknutí.

Jenže k úpravám fotek docházelo vždy, i za dob analogového vyvolávání. I tehdy měli fotografové velkou moc nad výsledným snímkem, jen k tomu nepoužívali šoupátka v editorech a drahé monitory, ale chemikálie a různé procesy. V důsledku se jedná o různé činnosti s podobným cílem a výsledkem, tak proč by to najednou mělo být podvádění?

Dalším aspektem je, že když fotky nevyvoláte sami z RAWu, udělá to za vás foťák při jejich převodu do JPEGu. A u něj nevíte, jaké algoritmy se za úpravami schovávají. Možná jsou mnohem destruktivnější, než byste si sami dovolili. Třeba u mobilů to je velmi běžné. Stejně jako dříve u filmů je i dnes potřeba vyvolat surová data, nemůže tedy jít o podvod.

Jiná situace nastane, pokud fotky vyloženě retušuje do podoby, kdy neodpovídají realitě. Podvod to už je, speciálně pokud by se mělo jednak o záměrnou lež. Umělecké upravování scény jako přidáním kontrastu, změnou barev je na hraně – všichni by v tomto případě měli přijmout, že se jedná o umělecký záměr, což by ze samotné fotografie mělo být patrné.