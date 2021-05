Peak Design Marketplace – nová platforma pro prodej a nákup použitého vybavení

Peak Design spustil bazar s nákupem a prodejem použitého vybavení značky, doplněné o doživotní záruku společnosti bez ohledu na to, kolikrát už daný produkt vyměnil svého majitele. Tento „Marketplace“ je však zatím dostupný jen v USA. Smyslem platformy je přitom přímé propojení kupujících s prodejci.

K prodeji fotografického příslušenství musí být daný produkt registrovaný na stránkách výrobce, řádně nafocený a popsaný, samozřejmě včetně nedostatků. Peak Design uvádí, že po koupi by mělo být zboží prodávajícím odesláno do tří dnů, k čemuž prodejci pošle e-mailem etiketu k nalepení na balík. Platba přijde až po potvrzení doručení zboží kupujícím. Ceny si určují sami prodejci. Vtip je ale v tom, že plnou obdrženou částku můžete uplatnit v obchodě Peak Designu, nebo si ji nechat vyplatit – to však s 25% provizí společnosti, která prý jde na pokrytí nákladů na služby a platební proces.

Peak Design říká, že veškerý prodej skrze jeho Marketplace bude podporován stejným zákaznickým servisem, jaký poskytuje při nákupu svých produktů za běžné ceny. Veškerý provoz bazaru by měl být navíc 100% uhlíkově neutrální, takže se jedná o skutečně plnohodnotný ekologický projekt, který pošle k dalšímu využití produkt, který už nepotřebujete, a přitom svým počínáním nijak nezatížíte přírodu. Marketplace najdete na stránkách PeakDesign.com, zatím je ve fázi beta, proto může obsahovat drobné chyby.