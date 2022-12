Panasonic vyvinul nový a poměrně inovativní způsob, jak opravit zkreslení a naklonění fotografií

Oprava zkreslení a náklonu fotografie je složitý problém. I když technologie hodně postoupily, jednu z věcí, kterou pořád nedokážou automaticky opravit, je zkreslení objektivu, a to zejména u objektivů typu rybí oko. Takové zkreslení lze samozřejmě opravit ručně v patřičném softwaru, ale je to práce navíc. Nyní to půjde díky společnosti Panasonic vyřešit automaticky.

Aby software zjistil, jak takové zkreslení opravit, je obvykle zapotřebí více snímků proto, aby se mohl naučit vlastnosti objektivu. Čím více snímků, tím ale také delší tento proces je. Podle Nikkei však Panasonic vyvinul novou technologii, která tak dokáže určit zřejmě jen z jediného snímku. V tuto chvíli je však vše ještě stále ve fázi testování. Nový algoritmus napsal inženýr společnosti Panasonic Nobuhiko Wakai, který říká, že jím „přepsal pohled na kalibraci fotoaparátu“.

Jeho metoda tak dokáže zjistit všechny potřebné údaje z jediné fotografie, což znamená, že ji lze použít na téměř jakýkoli snímek (a případně i video) z libovolné kombinace fotoaparátu a objektivu. A nejenže používá méně snímků, ale je prý i výrazně rychlejší – okamžitě a s vysokou přesností však koriguje nejen zkreslení ale také náklon.

Cokoli ušetří jakoukoli zdlouhavou postprodukci, je vítáno. Novinka Panasonicu zní ale možná až příliš jednoduše.

Navíc bude prý schopna korigovat i snímky bez jakýchkoli konkrétních údajů o objektivu. To potenciálně znamená, že bude fungovat se všemi starými i novými objektivy s manuálním ostřením, které nemají vzájemnou EXIF komunikaci s tělem fotoaparátu. V současné době se zdá, že Panasonic tuto metodu testuje na skutečných datech. Pokud se osvědčí, doufejme, že nebudeme čekat příliš dlouho.

Via diyphotography.net