Panasonic připravuje firmware pro modely Lumix S1R, S1H a S1 a několik nových objektivů

Společně s uvedením nové bezzrcadlovky Lumix S5, oznámil Panasonic také vývoj nové verze firmwaru pro plnoformátové bezzrcadlovky řady S1, a to hned pro všechny tři modely, které jsou aktuálně na trhu.

Nová verze firmwaru má přinést zejména vylepšené ostření a možnost záznamu videa ve vyšším rozlišení 5K. Změny v ostření jdou stejnou cestou, jako u novinky S5, tedy rozpoznání většího množství objektů – kromě očí, obličeje a těla nyní systém rozpoznává samostatně v reálném čase i hlavu pro ještě přesnější zaostření.

Další změna pak souvisí se systémem ostření DFD, který byl ještě odladěn, což se promítne do vyššího výkonu ostření v režimu AFC. Kdy přesně bude nová aktualizace firmwaru připravena ke stažení a instalaci, to zatím Panasonic neuvedl – k dispozici tak máme pouze informaci, že se tak stane do konce roku 2020.

Světelná čtveřice do konce roku

Na internetu se také objevila nová roadmapa objektivů, které Panasonic připravuje právě pro řadu plnoformátových bezzrcadlovek S. Ačkoli zatím nejsou známé konkrétní termíny, již nyní je jisté, že se můžeme těšit na sérii světelných objektivů s bajonetem L.

Konkrétně to budou objektivy s ohniskem 24, 35, 50 a 85 mm, všechny se shodnou světelností F1,8 a také shodnými rozměry, což by mělo značně usnadnit práci zejména videografům, používajícím nejrůznější klece a stabilizátory. Jediný známý bližší termín je uvedení 85 mm objektivu v listopadu letošního roku.

Tuto řadu základních světelných objektivů by pak měl doplnit ještě teleobjektiv s rozsahem 70–300 mm a světelností F4,5–5,6.