Panasonic oznámil Lumix S5II a S5IIx: Zaměřeno na automatické ostření

Při příležitosti konání veletrhu CES představila společnost Panasonic dva nové fotoaparáty: Lumix S5II a S5IIx, kdy Lumix S5 vyšel v září 2020. A i když první aktualizace základního fullframe fotoaparátu zahrnuje většinou skromné změny, v jedné klíčové oblasti jsme nadšeni z velkého skoku: v automatickém ostření.

Automatické ostření s fázovou detekcí u modelu Lumix S5II

Fotoaparáty Lumix až dosud používaly poněkud zastaralé automatické ostření s detekcí kontrastu. Ten byl sice v mnoha situacích dostatečně rychlý, ale ve srovnání s modely Sony, Canon a Nikon přinášel pomalejší výsledky při sledování pohybujících se objektů. Z tohoto důvodu nebyly fotoaparáty Lumix nikdy vhodné pro akční nebo sportovní fotografii.

Nyní Panasonic konečně přešel na moderní hybridní automatické ostření s fázovou detekcí. S5II nabízí 779 bodů automatického ostření, které přinášejí výrazné zlepšení ve všech oblastech, ale zejména ve schopnostech sledování. Panasonic dokonce uvádí, že bude schopen sledovat více osob a to dokonce i při slabém osvětlení nebo v protisvětle. Po aktualizaci firmwaru objektivu navíc fotoaparát umožní nepřetržité automatické zaostřování během zoomování.

Nový systém je spojen s již tak robustním rozpoznáváním objektů – fotoaparát automaticky identifikuje lidi a zvířata, díky čemuž nemusíte během fotografování vstupovat do menu a přepínat mezi nimi. Nový systém jako celek by měl vést k mnohem pohotovějšímu a úspěšnějšímu automatickému ostření, a to i při fotografování libovolné akce. Fotoaparát je dále vybaven zcela novým 35mm full-frame snímačem CMOS s rozlišením 24,2 MPx. Obsahuje také nový obrazový engine vyvinutý v rámci nového partnerství mezi společnostmi Leica a Lumix. Panasonic uvádí, že tento nový engine poskytuje „vysoké rozlišení a přibližně 2x vyšší rychlost zpracování signálu“.

Model S5II také získal vylepšení pro sériové snímání rychlostí až 30 snímků za sekundu s elektronickou závěrkou, a to i při snímání do RAWu. Vyrovnávací paměť byla rovněž vylepšena na 200 snímků, což by mělo vést k v podstatě neomezenému sériovému snímání. Tělo se také dočkalo několika změn, včetně přítomnosti plnohodnotného HDMI portu namísto mini HDMI. Je také vybaven vylepšeným panelem OLED s rozlišením 3,68 milionu bodů a novým osmi směrným joystickem.

S ohledem na video dokáže zařízení natáčet v rozlišení 6K30 při poměru 3:2 nebo 17:9 nebo 5,9K při poměru 16:9, v obou případech s 10bitovým vzorkováním barev 4:2:0. Umí také video v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu. Kromě toho kamera nabízí 14stupňový dynamický rozsah a profil V-Log. A pokud chcete víc, můžete si připlatit 199 dolarů za upgrade, který umožňuje natáčet video ve formátu ProRes. Panasonic tvrdí, že kamera bude fungovat i při teplotách do 104 °C. Je to díky nové konstrukci ventilátoru, který se stará o chlazení snímače. Jednou z unikátních funkcí je ještě možnost „Real Time LUT“. Ta umožňuje úpravu barev přímo ve fotoaparátu, což šetří čas při následném zpracování. Je ideální pro ty, kteří s úpravou videa začínají nebo se jim prostě nechce trávit čas.

Vylepšení v S5IIx

Kromě modelu S5II vydala společnost Panasonic také jeho vylepšenou verzi nazvanou S5IIx. Tento fotoaparát se vyznačuje elegantním celo černým designem a má všechny funkce modelu S5II s dalšími specifikacemi zaměřenými na video. Zatímco S5II vyžaduje volitelný upgrade pro záznam ProRes Raw, S5IIx podporuje 5,8K ProRes 422 video hned po vybalení z krabice. Budete jej však muset nahrávat na disk SSD. Obsahuje také USB tethering ke smartphonu spolu s možností kabelového a bezdrátového IP streamování.

Pokud vám to nestačí, Panasonic oznámil také nový makroobjektiv řady S 14-28 mm F/4-5,6. Je chráněn proti prachu a stříkající vodě a vydrží do teploty 10 stupňů pod nulou. Objektiv váží pouhých 360 g a poskytuje makro reprodukci 0,25-05,x.

Model S5II je k dispozici pouze jako tělo za cenu 1 999,99 USD (cca 45 tisíc Kč) nebo jako sada s objektivem 20-60 mm F/3,5-5,6 za 2 299,99 USD (cca 52 tisíc Kč). Oba modely je možné již nyní předobjednat, přičemž dodávky mají být doručovány už koncem ledna. Model S5IIx je k dispozici za 2 199,99 USD (cca 50 tisíc Kč) pouze jako tělo nebo za 2 499,99 USD (cca 57 tisísc Kč) za sadu s objektivem 20-60 mm F/3,5-5,6. Již nyní je také možné si jej předobjednat, avšak dodávat se začne až v květnu. Makroobjektiv Panasonic LUMIX S 14-28 mm F/4-5,6 je k dispozici k předobjednání za 799,99 USD (cca 18 tisíc Kč) a začne se dodávat v březnu.

Via popphoto.com