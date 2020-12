Panasonic Lumix S5: Obraz s hloubkou a dokonalými barvami (test)

Nastavení clony a času expozice lze podle zvoleného módu realizovat pomocí dvou otočných ovladačů v gripové části. V prioritních režimech lze zadnímu rolleru přiřadit funkci kompenzace expozice. Tentýž roller poslouží i k nastavení citlivosti (ISO) a vyvážení bílé (WB) po/ nebo při současném namáčknutí jednoho z označených tlačítek umístěných hned za spouští. Všechny potřebné expoziční parametry tak rychle nastavíte bez nutnosti vstupu do menu. Často používané funkce si navíc můžete uložit do rychlé nabídky (Q) ukrývající se pod tlačítkem napravo od dotykové obrazovky.

Tato technologie prošla během let řadou vylepšení, ovšem u Lumixu S5 se posunula vpřed výrazněji než kdy předtím. Zásluhu na tom má implementace strojového učení, díky němuž systém zpřesnil a urychlil detekci objektů (tváří/očí, a to i zvířecích) v záběru, a také rychlejší zpracování dat, které umožňuje až 60 výpočtů za sekundu.

Obrazová kvalita

Panasonic Lumix S5 je osazen snímačem s rozlišením 24,2 Mpx, který je stabilizován s velmi dobrou účinností 5 expozičních kroků (EV), v kombinaci s optickou stabilizací v objektivu až 6,5 EV. Díky tomu udržíte při fotografování z ruky i delší expoziční časy (i 1/10 s se setovým objektivem), aniž dojde k rozmazání obrazu. Stabilizace má i speciální režim pro panning s vyrovnáváním chvění pouze ve svislé, či vodorovné ose. Prodloužení expozičního času umožní i v případě velmi tmavých scén fotit při nižších citlivostech.

Ovšem bát se nemusíte ani vyšších hodnot ISO. Co se týče šumu, vede si totiž fotoaparát výtečně. Algoritmus odšumování při ukládání snímku ve formátu JPEG je krásně decentní, ale zároveň velmi účinný, bez degradace jemných detailů. Obraz je prakticky čistý až do ISO 3200, při ISO 6400 už se nějaké to zrnění objeví, ale působí přirozeně, nedochází ke vzniku nežádoucích artefaktů, a také barvy jsou stále dostatečně syté. Velmi dobře použitelná je i citlivosti ISO 12 800.

Obrazový výstup Lumixu S5 vyniká přirozeným podáním barev (obzvláště pleťových tónů a zelených odstínů) bez jakýchkoli posunů, bohatými detaily a tonální hloubkou (14 EV). Dokonce i ve formátu JPEG zůstává dostatek dat ve stínech i jasech pro následnou úpravu v počítači, aniž by došlo k degradaci šumem. To se opravdu jen tak nevidí. A pokud fotíte do RAWU, možnosti se násobí a zachránit můžete i hodně podexponované snímky.

Algoritmus zajišťující převod dat do formátu JPEG patří k jedněm z nejlepších, co do úpravy sytosti, kontrastu, ostrosti i míry odšumování. Parametry výstupu si můžete samozřejmě také upravit podle vlastních představ (ale myslím, že to neuděláte), nebo zvolit jeden z předdefinovaných obrazových profilů (viz ukázky níže). K dispozici je i formát HLG s ještě větším dynamickým rozsahem – ten však vyžaduje kompatibilní zobrazovací zařízení (např. televizi).

Hodnocení

V Lumixu S5 představil Panasonic výkonný hybridní fotoaparát, který uspokojí jak náročné fotografy, tak filmaře. Zásadní redukcí rozměrů přístroje si Panasonic otevřel cestu k širšímu publiku, stejně tak pořádně zapracoval na systému automatického ostření, které bylo slabinou předchozích modelů (i u nich plánuje výrobce aktualizace AF v rámci nového firmwaru).

Co do rychlosti nepatří „espětka“ ke sprinterům, sériové snímání přece jen pořádně pokulhává za konkurencí. Fotografové akčních žánrů proto nejspíš sáhnou po jiném aparátu. V čem však Panasonic Lumix S5 vyniká, to je kvalita obrazu. Snímky se pyšní nevídanou tonální hloubkou, čistotou a perfektním podáním barev. Fotoaparát tak lze doporučit například k fotografování svateb, portrétů, krajin, architektury, interiérů nebo zátiší.