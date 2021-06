Panasonic Lumix S 50mm F1,8 L – konečně levné sklo pro L-mount

Nedlouho po oznámení druhé generace bezzrcadlovky GH5 a vývoje nástupce GH6 uvedl Panasonic objektiv určený pro plnoformátové modely Lumix S, tedy osazený bajonetem L-mount.

Objektiv s ohniskem 50 mm a světelností F1,8 je jakýmsi zlatým standardem napříč výrobci. V podání Panasoniku je složen devíti čoček v osmi skupinách a nechybí trojice asférických členů, jeden z ED skla a jeden z UHR skla.

Clona je devítilamleová s kruhovým otvorem, ostření pak obstarává lineární motor, který by měl zajistit minimální „dýchání“ obrazu při ostření. To zvládne objektiv od 45 cm, což znamená zvětšení 0,14×.

Objektiv je velikostně podobný delšímu objektivu 85 mm F1,8 a podobných rozměrů by měla být i další plánovaná dvojice 24 mm F1,8 a 35 mm F1,8 – do značné míry to urychlí práci s přídavným stabilizátorem nebo klecí, kdy nebude třeba po výměně objektivu zdlouhavé nastavování a vyvažování.

Samotný objektiv má hmotnost 300 gramů a je utěsněn proti prachu a vlhkosti a výrobce garantuje funkčnost až do -10 °C. Na trhu bude objektiv až v červenci, doporučená cena je 449 dolarů.