Panasonic Lumix GH5 Mark II – stojí za to? (recenze)

Panasonic Lumix GH 5 patří dlouhodobě mezi bezzrcadlovky oblíbené zejména u videotvůrců. Ti mohou alternativně využívat i více na video orientovaný model GH5s.

Zatím posledním přírůstkem do řady Lumix GH je model GH 5 Mark II, v jeho závěsu pak výrobce oznámil vývoj nástupce GH 6, který by měl mít vyšší rozlišení a pokročilejší autofokus. Jeho uvedení na trh se očekává nejdříve na přelomu roku.

Lumix GH5 Mark II vs. Lumix GH5

Jednoduše a stručně se dá říct, že tu máme vylepšení stávající verze. Jakousi aktualizaci. Doba jde rychle dopředu, nároky uživatelů taktéž a výrobci musí držet krok.

Vypadá to, jako by v Panasonicu měli data od uživatelů a snažili se jejich výtkám a poznatkům maximálně vyjít vstříc. Jinými slovy: dobré zůstává a to horší je napraveno.

Co nám vyhovuje na GH5

Video 4K při 50 fps v 8 bit, FHD do 180 fps a při standardní rychlosti 25fps umí i 10 bitů

Široké možnosti nastavení obrazu včetně dokoupitelného V-LOGu

Perfektní 5-osá stabilizace obrazu

Vysoký počet programovatelných tlačítek a tři uživatelská nastavení

Lze ji ovládat přes Wi-Fi

Množství příslušenství, redukcí, propojek, klecí apod.

Na první pohled si všímáme také lehké úpravy designu, kde jsou některé ovládací prvky v červené barvě a nastavení i názvy funkčních tlačítek jsou jiné. Subjektivně se ovládání zrychlilo, zejména nastavení režimu obrazu, VFR, rozlišení, prostě to, co používáte nejčastěji.

Tělo je vlhku a prachu odolné. Baterie má o něco vyšší kapacitu, celých 2200 mAh, sloty na SD jsou stále dva, ale s podporou hot swap – karty můžete měnit během nahrávání, aniž by došlo k jeho přerušení.

Co nám vadí na GH5

Automatické ostření pokulhává v porovnání s konkurencí, tracking nebo rozpoznávání tváře chybují, ač výrobce vylepšuje pomocí firmwaru

Nejedná se o žádnou low-light kameru – při vyšších hodnotách ISO se objevuje šum a chromatické zrnění v tmavších tónech a černé

Autofokus pouze při 25 fps

Barevné podání – to je celkem subjektivní. Někomu vadí, někomu ne. Mně osobně nepřipadá správně vyvážená červená.

USB-C konektor, který nepodporuje nabíjení z powerbanky

Konektor USB-C již podporuje nabíjení, takže sbohem falešná baterko. A rychlonabíječkou ze sítě se nabíjí opravdu rychle. Mimochodem rozšíření na V-Log je v mark II už součástí standardní výbavy, čili odpadá další otravné dokupování.