Ostření v digitální fotografii – fázové, kontrastní a hybridní, které je lepší?

Ostrost je velmi důležitým faktorem prakticky u každé fotografie, její míru můžeme ovlivnit jak použitým expozičním časem, tak i použitou clonou – ovšem to bychom zabíhali do problematiky expozice a tzv. expozičního trojúhelníku, který má vliv na podobu fotografie největší.

Ostření jako takové je sice na expozici značně nezávislé, ovšem o to důležitější je zvládnout jej, pokud možno, co nejlépe. V opačném případě totiž může být výsledkem špatně zaostřená fotografie, a to je špatně.

Pokud bychom vztáhli způsob ostření ke kategorii fotoaparátu – kompakt, zrcadlovka, bezzrcadlovka, tak je možné z hlediska způsobu rozlišit dva přístupy – ostření na základě kontrastu (kompakt a bezzrcadlovka) nebo ostření porovnáváním fáze (zrcadlovka). U moderních zrcadlovek už je však samozřejmostí fotografování s živým náhledem (Live View), kdy se využívá ostření na základě kontrastu.

Ať budete používat jakýkoli systém ostření, vždy je třeba ostřit na kontrastní hranu, v opačném případě se nemá aparát čeho „chytit“.

Výše uvedený rozdíl se odvíjí zejména od umístění systému autofokusu, který je u kontrastního ostření součástí obrazového snímače, a tudíž je u zrcadlovek dostupný pouze při živém náhledu. Na druhou stranu nejnovější modely bezzrcadovek už začínají být vybaveny i fázovým ostřením, což je dohromady prezentováno jako hybridní ostření.

