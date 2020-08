Oppo uvedlo periskopový optický zoom s ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 85 až 135 mm

Čínská společnost Oppo oznámila nejnovější technologii fotoaparátu, kterou použije ve svých mobilních telefonech. Jedná se novou generaci periskopového zoomu s vylepšenou optikou, novým senzorem a aktualizovanými algoritmy pro zpracování obrazu.

Ukázkové snímky z nového modulu kamery pořízené se širokoúhlovým objektivem (vlevo), v ohniskové vzdálenosti s ekvivalentem 85 mm (uprostřed) a s ekvivalentem 135 mm (vpravo).

Nový kamerový modul poskytuje ohniskovou vzdálenost ekvivalentní full-framovým 85 mm až 135 mm s rozsahem clony F3,3 až F4,4. Aby toho byl modul schopen, je složen ze sedmi prvků ve třech skupinách. První je pevná, další dvě jsou pohyblivé k dosažení přibližování a zaostřování. Senzor je 32MPx Quad Bayer. Pohyb čoček i zpracování obrazu pohání 16bitový čip, který byl navržen řešení na míru a nachází se uvnitř samotného modulu.

Pokud by řešení bylo použito v chytrém telefonu s 26mm hlavním fotoaparátem (jaký má např. Oppo Reno s 10× přiblížením), tak by telefon nabídl optický zoom 3,3× až 5,2× a pravděpodobně by měl stejný hybridní zoom až do hodnoty 10,4 ×. Přestože je multiplikační faktor zhruba stejný jako u modelu Reno, společnost Oppo říká, že jeho nová technologie hybridního zoomu razantně zlepšuje kvalitu obrazu. Jak moc můžete vidět na ukázkových snímcích níže. Kdy bychom mohli vidět první telefony osazeny touto technologií není ještě známo.

Starší výsledky hybridního zoomu vlevo, ty pořízené novou technologií vpravo.