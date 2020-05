OnePlus 8 Pro nakonec o své „rentgenové vidění“ přijde. Prý z důvodu ochrany soukromí

Jak jsme vás informovali, smartphone OnePlus 8 Pro nabízí unikátní infračervenou kameru, která vidí skrze určitý materiál. Tuto funkčnost telefonu však společnost původně neplánovala, měla být využívána jen k vyjádření kreativity uživatelů a to zejména na krajinných fotografiích. Proto o ni telefon přijde.

OnePlus 8 Pro v kombinaci s fotografický režimem Photochrome zvládne nejen vytvářet zajímavé a nevšední snímky okolní krajiny, ale také prohlédne skrze plasty a oblečení. Díky tomu je také do jistě míry unikátní. Jenže v tom druhém případě je právě ten problém. Toto zjištění totiž vyvolalo různé obavy o ochranu soukromí osob, kdy jednoduše můžete skutečně prohlédnout skrze jejich oděv.

Společnost o dočasném odstranění této funkce informovala skrze svůj příspěvek v čínské sociální síti Weibo. Odstranění přijde v průběhu několika následujících dní a to formou aktualizace softwaru. Až ji však vývojáři upraví, měla by se v jisté podobě vrátit zpět. Jistě už ale neposkytne tolik zábavy, jako nyní.

Krok společnosti nicméně není nijak překvapivý. Podobnou funkci už totiž nabízely osobní kamery společnosti Sony, které vyráběla na konci 90. letech minulého století. Tam se sice jednalo o funkci nočního vidění, i to ale dokázalo zcela prohlédnout oděv osob a Sony na to reagovalo stejně, jako nyní OnePlus. Pokud chcete vidět, co tehdy kamery Night Vision dokázaly, stačí vám do vyhledávání Googlu zadat heslo „Sony XRay“.