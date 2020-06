Olympus Corp. končí s fotoaparáty. Ztrátovou divizi koupí investiční skupina

​Olympus patří stejně jako Nikon a Canon k ikonám fotografického průmyslu. I tak se už ale celé roky spekuluje, že se to změní a japonská korporace se stoletou historií se bude nadále věnovat tomu, co více vynáší. Konkrétně tedy přesné optice a měřící elektronice ve zdravotnictví, vědě a průmyslu.

Teď už to máme černé na bílém. Olympus se dohodl na prodeji ztrátové fotoaparátové divize investiční společnosti Japan Industrial Partners, přičemž kontrakt by měl být hotový do konce letošního roku.

Značka Olympus bude pokračovat dál

JIP není v oblasti spotřební elektroniky úplným nováčkem, v únoru 2014 totiž podobným způsobem odkoupila divizi osobních počítačů Sony Vaio (respektive 90% podíl), která dnes podniká pod samostatnou značkou Vaio Corporation.

Značka Olympus bude dále pokračovat pod novým majitelem. Samotný vývoj nových produktů tedy nekončí.