Ohnisková vzdálenost v 8 otázkách

Velmi často se setkávám s otázkou co je ohnisková vzdálenost, respektive když začnu o ohniskové vzdálenosti mluvit, následuje od laika (rozuměj toho, kdo fotí na automat) otázka, co to ta ohnisková vzdálenost je.

Dnešní text bude částečně navazovat a především i rozšiřovat článek o objektivech obecně, zaměříme se však více na jednu vlastnost – ohniskovou vzdálenost.

Co se týče objektivů tak můžeme říct, že každý z nich je charakterizován dvěma údaji – ohniskovou vzdáleností a světelností. Pojem světelnost je jednoduše řečeno nejnižší clonové číslo daného objektivu, s ohniskovou vzdáleností už to tak jednoduché není.

Ohnisková vzdálenost je délka objektivu?

Nedá se to takto říct, ačkoliv je pravda, že objektivy s delší ohniskovou vzdáleností jsou větší/delší a naopak skla s kratším ohniskem jsou menší, nicméně není to vždy pravda.

Ohnisková vzdálenost je vzdálenost mezi optickým středem objektivu a digitálním snímačem (nebo filmem či digitální stěnou) při zaostření na nekonečno. To je fyzikální definice ohniskové vzdálenosti, která je vám ale upřímně řečeno v praxi k ničemu.

Mnohem důležitější je fakt, že každé ohnisko má různý úhel záběru a od toho se odvíjí jednak použití vhodného ohniska podle toho, co chceme fotografovat a také dělení objektivů do několika kategorií.